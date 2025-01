Microsoft kündigt großes Xbox-Event mit mysteriösem Spiel an – das könnte dahinter stecken

Microsoft kündigt den Termin an, den sich Xbox-Fans im Kalender markieren müssen. Am 23. Januar findet eine neue Developer_Direct statt, bei der auch ein brandneues Spiel angekündigt werden soll.

Erste Xbox-Präsentation des Jahres kommt Ende Januar

Microsoft kündigt eine neue Developer_Direct-Präsentation an, während der Spiele für Xbox Series X|S, PC und Game Pass vorgestellt werden sollen. Der Fokus liegt auf Spielen, die in diesem Jahr erscheinen werden. Es gibt auch bereits ein Programm für das Event am 23. Januar um 19 Uhr.

Ganz oben auf der Liste steht Doom: The Dark Ages von id Software. Das Xbox-Event will hier einen detaillierten Blick auf den Ausflug des Doom Slayers ins Mittelalter werfen.

Auch South of Midnight wird näher vorgestellt, ein Third-Person-Action-Adventure, das im amerikanischen Süden spielt. Den Abschluss des bekannten Programms macht dann Clair Obscur: Expedition 33, ein RPG, das eine atemberaubende Geschichte in einer Fantasy-Welt erzählen will.

Besonders interessant ist allerdings die Erwähnung eines brandneuen Spiels. Mehr Details verrät Microsoft zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

Kommt Oblivion zurück?

Microsoft bleibt geheimnistuerisch und so bleibt uns nur übrig, über das mysteriöse Spiel zu spekulieren. Ein vielversprechender Kandidat ist ein offizielles Remake von The Elder Scrolls 4 Oblivion. Die Existenz des Remakes wurde bereits von einem Ex-Mitarbeiter vom Studio Virtuos Games geleakt. Bisher wurde das Projekt aber nie offiziell angekündigt.

Falls es sich bei dem Mystery-Game um das Oblivion-Remake handelt, bekommt Microsoft Konkurrenz. Parallel ist auch ein vielversprechendes Fan-Remake in der Arbeit, das Oblivion in der Skyrim-Engine nachbauen will.

Vielleicht stellt Microsoft aber auch ein ganz anderes Game vor. Wie wäre es zum Beispiel mit Crash Bandicoot 5? Am 23. Januar um 19 Uhr werden wir es wissen.

