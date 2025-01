Microsoft: Großes Surface-Upgrade kommt – aber nicht für alle Nutzer

Microsoft frischt seine Surface-Reihe auf. Im Rahmen der „AI-Tour“ in New York stellt der Konzern am 30. Januar wohl neue Modelle vor. Microsoft stellt viel Leistung und KI in Aussicht – hat aber nicht alle Kunden im Blick.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Microsoft: Neue Surface-Geräte für Unternehmen

Am 30. Januar will Microsoft vermutlich neue Varianten des Surface Laptop 7 und des Surface Pro 11 vorstellen, die mit Intels Lunar-Lake-Chips ausgestattet sind (Quelle: Microsoft bei LinkedIn). Die Modelle sollen speziell für den Einsatz in Unternehmen optimiert sein und eine höhere Leistung sowie erweiterte KI-Funktionen bieten.

Anzeige

Die aktuellen Versionen der Surface-Reihe – wie das Surface Pro 10 und der Surface Laptop 6 – verwenden bereits Intels Meteor-Lake-Chips, verfügen aber nicht über leistungsstarke Neural Processing Units (NPUs), die für die KI-Verarbeitung als entscheidend gelten.

Mit der Einführung der Lunar-Lake-Varianten will Microsoft die Produktreihe auf den neuesten NPU-Stand bringen und gezielt professionelle Nutzer ansprechen. Mit den neuen Chips könnten die Geräte offenbar auch im Rahmen des Copilot+-Programms vermarktet werden, das sich bisher an Privatanwender richtete. Microsoft unterscheidet bei seinen Surface-Geräten stärker als bisher zwischen privater und geschäftlicher Nutzung.

Anzeige

Surface-Event: Nichts Neues für Privatkunden?

Während die geplanten Updates die Business-Sparte stärken sollen, gehen Privatkunden vorerst leer aus. Geräte wie der Surface Laptop Studio oder der Surface Laptop Go werden auf dem Event wohl keine Rolle spielen. Auch wenn sich die Gerüchte um ein kompaktes 11-Zoll-Hybridgerät mit Snapdragon-Chip hartnäckig halten, plant Microsoft wohl auch hier keine Präsentation am 30. Januar.

Mehr zum aktuellen Surface Laptop 7 seht ihr im Video:

Microsoft zeigt das Surface Laptop 7

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.