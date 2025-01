Windows 10: Mail-App einrichten – so geht's

Die Mail-App in Windows 10 kann eure E-Mails empfangen und senden. Wir zeigen, wie ihr eure bestehenden E-Mail-Konten wie Outlook oder GMX mit der Mail-App verknüpft und einrichtet.

In Windows 10 gibt es einen eigenen Mail-Client, mit dem ihr eure E-Mails schnell abruft, ohne die Webseite eures E-Mail-Providers im Browser öffnen zu müssen. Der Client heißt in Windows 10 einfach nur „Mail“. Die Einrichtung funktioniert meistens automatisch. Ihr benötigt lediglich E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort. Übertragungsprotokolle (POP3, IMAP oder SMTP), Posteingangs- oder Postausgangsserver müsst ihr nur in Ausnahmefällen angeben.

Windows 10: Mail einrichten

Öffnet die Mail-App, indem ihr das Startmenü öffnet und in der Programmliste auf „Mail“ klickt.

© GIGA Wenn ihr den E-Mail-Client zum ersten Mal öffnet, werdet ihr aufgefordert, ein E-Mail-Konto hinzuzufügen. Klickt auf „Konto hinzufügen“, sofern noch nicht geschehen und wählt etwa „Outlook.com“, „Google“ oder „Anderes Konto“ aus. Mit der letzten Auswahl fügt ihr Konten wie GMX oder web.de hinzu.

© GIGA Gebt die zugehörige E-Mail-Adresse und das Passwort ein. Hat alles funktioniert, erhaltet ihr die Meldung „Ihr Konto wurde erfolgreich eingerichtet“.

© GIGA Wenn ihr euch in Windows 10 bereits mit eurem Microsoft-Konto angemeldet habt, erscheint das zugehörige Outlook-Konto bereits fertig eingerichtet in der Mail-App und ihr müsst nur eure E-Mail-Adresse und Passwort bestätigen. Unter Umständen dauert es eine Weile, bis alle E-Mails mit der Mail-App synchronisiert sind.

Wie ihr den Kalender in Windows 10 einrichtet, erklären wir im folgenden Artikel:

Windows 10: E-Mail-Konten manuell einrichten

Wenn die Mail-App eure E-Mail-Konten nicht automatisch verknüpfen kann, müsst ihr die nötigen Daten manuell eingeben. Ihr erledigt das unter dem Punkt „Erweitertes Setup“:

Klickt in der Mail-App unten links auf das Zahnrad-Symbol > Konten verwalten > Konto hinzufügen. Scrollt im Fenster mit den E-Mail-Anbietern nach unten und klickt auf „Erweitertes Setup“.

Wählt danach die erste Option „Exchange ActiveSync“ für Exchange und andere Konteo, die Exchange ActiveSync verwenden. Um andere E-Mail-Konten wie GMX und Co. einzurichten, wählt ihr die zweite Option „Internet-E-Mail“.

Gebt dann alle E-Mail-Informationen an wie E-Mail-Adresse, Benutzername, Kennwort, Kontoname, Posteingangsserver, Postausgangsserver und Kontotyp. Hier findet ihr alle wichtigen IMAP- & POP3-Servereinstellungen für web.de GMX, Gmail und Co. Die Häkchen ganz unten im Fenster sollten für die meisten E-Mail-Konten funktionieren und aktiviert bleiben.

Bestätigt mit dem Button Anmelden. Falls es nicht funktioniert, überprüft die eingetragenen Daten auf Schreibfehler.

Geht nicht? Schaut hier nach, falls Windows-10-Mail nicht funktioniert.

Weitere E-Mail-Zugänge in Windows 10 einrichten oder bestehende löschen

Um noch weitere E-Mail-Konten hinzuzufügen, klickt ihr unten links auf das „Zahnrad-Symbol“ > „Konten verwalten“ > „Konto hinzufügen“. Dort könnt ihr auch bestehende E-Mail-Konten anklicken und wieder aus der Mail-App entfernen.

