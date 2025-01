Switch 2: So sieht die nächste Nintendo-Konsole wirklich aus

Auch ohne Ankündigung von Nintendo ist das Design der nächsten Konsole so gut wie beschlossene Sache. Ein zuverlässiger Leaker zeigt jetzt glasklar und in Farbe, wie die Switch 2 aussehen wird.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das ist die Switch 2 klar und deutlich

Die Leaks zur Switch 2 kommen Schlag auf Schlag. Jetzt zeigt ein Leaker das womöglich finale Aussehen der nächsten Nintendo-Konsole. Auf X (früher Twitter) ist der Nutzer OnLeaks vor allem durch Leaks zu Smartphone-Designs bekannt und liegt fast immer richtig.

Anzeige

Sein Leak zur Switch 2 zeigt Render der kompletten Konsole und auch ein Video. Besonders auffällig ist die Farbe der Konsole. Anders als die bunte originale Switch ist sie fast komplett in Schwarz gehalten. Farbakzente in Blau und Orange gibt es bei den Sticks und an den Seiten der Joy-Cons, wenn sie vom Handheld abgenommen werden (Quelle: X/ Twitter)

OnLeaks und 91Mobileszeigen die Switch 2 (© OnLeaks/ 91Mobiles) OnLeaks und 91Mobiles zeigen Joy-Jons der Nintendo Switch 2 (© OnLeaks/ 91Mobiles)

Anzeige

Das ist über die Switch 2 bekannt

Das neue Leak zur Switch 2 entspricht keiner offiziellen Ankündigung von Nintendo – hier herrscht weiterhin komplette Funkstille. Trotzdem kann das Aussehen der Konsole als glaubwürdig eingeschätzt werden, da es mit vielen bisherigen Leaks und Gerüchten übereinstimmt.

Anzeige

Neben der Farbe fällt vor allem die Größe der Konsole ins Auge. Der Bildschirm soll laut dem neuen Leak eine Größe von 8,4 Zoll haben. Ob Nintendo auf ein LCD- oder OLED-Display setzt, ist noch nicht klar. Die Konsole nutzt weiterhin einen Aufsteller in U-Form. Die Joy-Cons werden magnetisch an der Switch 2 befestigt und mit einem Knopf auf der Rückseite gelöst. Auf dem rechten Kontroller ist außerdem ein neuer C-Button, dessen Funktion weiterhin ungeklärt ist (Quelle: 91mobiles).

Auch zur Andockstation-Station der Switch 2 gibt es Leaks. Hier soll die Konsole ein ordentliches Power-Up bekommen, das sich in schnellerer Ladezeit und besser laufenden Spielen niederschlagen kann. Auch das Logo der Switch 2 ist im Internet aufgetaucht, auch wenn es da nur wenige Überraschungen gibt:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.