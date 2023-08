Ist ein offizielles Remake von The Elder Scrolls 4: Oblivion in Arbeit? Ein Leak auf Reddit behauptet genau das – und wenngleich dieser Leak nicht bestätigt ist, würde so ein Remake doch Sinn ergeben.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Facts

Leak kündigt Remake von The Elder Scrolls 4: Oblivion an

Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, warum die Skyrim-Vorgänger Morrowind und Oblivion bis jetzt noch kein Remake erhalten haben. Außer natürlich der Fakt, dass beide Spiele tatsächlich schon seit Jahren in der Remake-Entwicklung sind – nämlich bei den zwei riesigen Modder-Teams von Skywind und Skyblivion. Falls ihr euch mit den Projekten beschäftigt, wird schnell klar, wie professionell die Spiele jetzt schon aussehen und wie viel Arbeit gerade in sie von den Fans gesteckt wird.

Jetzt aber berichtet ein mutmaßlicher Ex-Mitarbeiter vom Studio Virtuos Games von der Arbeit an einem offiziellen Remake/Remaster von The Elder Scrolls 4: Oblivion. Der entsprechende Reddit-Post wurde zwar schon wieder gelöscht, aber es existieren noch Screenshots:

Was genau sagt der Leak? In dem gelöschten Reddit-Post erklärt der Autor, dass er ein Ex-Mitarbeiter von Virtuos Games ist und deshalb von jenen Projekten weiß, die gerade im Studio entwickelt werden. Er berichtet dementsprechend von dem geheimen Projekt „Altar“, hinter dem sich eine neue Version von Oblivion versteckt. Es soll 2024 oder 2025 erscheinen, allerdings seien sich die Entwickler noch nicht einig darüber, ob es nun ein Remake oder ein Remaster wird.

Zudem soll das Remake/Remaster gleichzeitig die Unreal Engine 5 sowie die alte Oblivion-Engine nutzen.

Warum sollte an dem Leak etwas dran sein? Bevor der Reddit-Post gelöscht wurde, hat ein Reddit-Moderator bestätigt, dass der Autor des Posts tatsächlich ein Ex-Mitarbeiter von Virtuos Games sei (Quelle: Reddit). Demnach darf man dem Leak doch etwas Beachtung schenken.

Sind das gute oder schlechte Nachrichten?

Der Reddit-Post selbst wirft viele Fragen auf: Wieso wissen die Entwickler noch nicht, ob es ein Remaster oder ein Remake wird, wenn das Spiel bereits Ende nächsten Jahres erscheinen soll? Wie genau sollen Unreal Engine 5 und Oblivion-Engine zusammen genutzt werden? Und ist das dann ein Aus für Modder, die gern Mods für das Remake erstellen würden?

Das Studio Virtual Games arbeitet seit Jahren als Co-Developer an Blockbuster-Games wie The Outer Worlds oder auch NieR: Automata, wobei es oft für Plattform-Ports oder Remaster-Versionen verantwortlich war. Nicht alle davon sind geglückt – The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (Steam) ist eine aufgepeppte Version mit allen DLCs von The Outer Worlds, war zum Release jedoch mit Bugs übersät und scheint auch jetzt noch Probleme zu haben.

Falls der Leak wahr ist, rücken zwei Fragen in den Vordergrund: Warum ignoriert Bethesda die Modder-Community und schickt ein gänzlich neues Remake in die Entwicklung, obwohl Skyblivion beinahe fertig ist? Und warum soll sich gerade ein Studio wie Virtuos Games darum kümmern, das in der Vergangenheit nicht immer Glanzleistungen erbracht hat?