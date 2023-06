Da niemand in nächster Zeit The Elder Scrolls 6 spielen wird, solltet ihr eure Aufmerksamkeit auf das beeindruckende Remake von Oblivion lenken: Skyblivion wird seit vielen Jahren von einer stetig wachsenden Modding-Gruppe entwickelt. In einem Video zeigt das Team jetzt, wie schön Skyblivion schon aussieht – und wann das Spiel endlich in den Release geht.

The Elder Scrolls V: Skyrim Facts

Skyblivion: Remake von Skyrim-Vorgänger zeigt beeindruckenden Fortschritt

Als langjähriger Skyrim-Fan kann ich das Modder-Remake von The Elder Scrolls 4: Oblivion kaum erwarten. Ziel des Projekts ist es, das riesige Oblivion komplett in der Skyrim-Engine zu realisieren: mit besserer Grafik, angepasstem Gameplay und inklusive aller Inhalte, die Oblivion im Original bietet. Gerade Spieler, die Oblivion nie erlebt haben, sollten sich dieses Projekt merken. Doch auch Oblivion-Kenner können mit Skyblivion hoffentlich ein weiteres Mal voll in die gigantische RPG-Welt eintauchen.

In einem kürzlich erschienenen Video erklärt die Modding-Gruppe TESRenewal, was bisher im Remake umgesetzt wurde, was noch fehlt und wann sie den vollen Release des Spiels planen. Leider dauert das noch etwas, denn Skyblivion soll wohl erst im Jahr 2025 erscheinen. Da bis dahin aber sicherlich kein weiteres Fantasy-RPG von Bethesda erscheint, könnte das Oblivion-Remake die lange Wartezeit auf The Elder Scrolls 6 angenehmer gestalten.

Wie gut Skyblivion jetzt schon aussieht, seht ihr im neuen Video zum Spiel:

Die Gruppe hinter TESRenewal arbeitet seit 2016 an dem Remake von Oblivion – also bereits sage und schreibe 7 Jahre. Das ganze Projekt wird komplett freiwillig und ohne Bezahlung verwirklicht, was die immense Arbeit hinter Skyblivion nur noch beeindruckender macht. Im Video seht ihr etwa, wie gigantisch Oblivion ist – und wie viel hier komplett neu entwickelt wird. Sollte Skyblivion 2025 in den Release gehen, so wird es das größte und engagierteste Modding-Projekt überhaupt sein.

TESRenewal arbeitet übrigens auch an Skywind: Ein Remake von The Elder Scrolls 3: Morrowind in der Skyrim-Engine. Vor zwei Monaten ist ein Gameplay-Video zu Skywind online gegangen – und ja, auch Skywind sieht einfach nur fantastisch aus:

Leider gibt es noch kein voraussichtliches Release-Datum für Skywind. Dementsprechend wird Skyblivion womöglich vor Skywind erscheinen, aber wer weiß – sicher könnt ihr nur sein, wenn ihr den Entwicklern auf Twitter, Discord oder einem anderen Social-Media-Kanal folgt.