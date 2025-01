GTA 6 muss warten: Gigantisches Fantasy-RPG will ich jetzt unbedingt spielen

Grand Theft Auto 6 wird der Gaming-Hit des Jahres 2025. Ein ganz anderer Open-World-Hit zieht mich allerdings viel mehr an. Es geht um die Rückkehr nach Cyrodiil, der Fantasy-Welt aus The Elder Scrolls 4: Oblivion.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Update vom 2. Januar: Die Entwickler hinter Skyblivion haben zum Start des neuen Jahres ein Video veröffentlicht, das die Fortschritte am gigantischen Fan-Projekt zeigt. Es ist zwar immer noch viel zu tun, aber das Ende ist jetzt endlich in Sicht.

Originalartikel vom 29. Dezember:

Skyrim-Vorgänger ganz neu: Ich will jetzt sofort zocken

The Elder Scrolls 4: Oblivion wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, denn es ist das erste Open-World-RPG, das ich je gespielt habe. Nachdem ich den Rollenspiel-Hit aus der Ramschkiste meines örtlichen Elektronikmarkts gefischt hatte, hat er mich komplett begeistert. Eine riesige Fantasy-Welt, in der hinter jeder Ecke ein Abenteuer steckt? Ich dachte damals, ich könnte Oblivion für immer spielen.

Irgendwann war die beeindruckende Menge an Quests im Spiel dann aber doch ausgeschöpft. Glücklicherweise ist nicht lange danach Skyrim erschienen – ein in Sachen Technik und Spielmechaniken deutlich überlegenes Spiel.

Inzwischen ist Oblivion allerdings ein wirklich altes Spiel. Ich will zwar nach Cyrodiil zurückkehren, würde mir dafür allerdings eine etwas hübschere und überarbeitete Version wünschen. Da kommt Skyblivion ins Spiel.

Das Fan-Remake will das komplette Open-World-Game in der Skyrim-Engine nachbauen – immer noch alt, aber immerhin nicht so alt wie Oblivion. Die Gruppe TESRenewal arbeitet seit 2016 an dem Remake und das komplett ohne Bezahlung. Auf dem YouTube-Channel Rebelzize werden immer wieder die aktuellen Fortschritte gezeigt. Das Spiel sieht inzwischen unglaublich vielversprechend aus und soll sogar bereits 2025 erscheinen.

Schaut euch hier den Release-Date-Trailer für Skyblivion an:

Skyblivion: Nicht nur schöner, sondern besser

Die Entwickler hinter Skyblivion wollen allerdings nicht nur Oblivion neu auflegen, sie wollen es auch verbessern. Das Open-World-Game soll noch größer werden und aufgrund von Skizzen und Artworks Elemente umsetzen, zu denen Bethesda damals noch nicht in der Lage war.

Bei so ambitionierten Fan-Projekten lohnt es sich meistens skeptisch zu sein, doch Skyblivion sieht bisher wirklich so aus, als könnte es genau das abliefern, was versprochen wird. Ich mag besonders, wie die Entwickler dem Skyblivion mit der Farbgebung und neuen Benutzeroberfläche ein ganz eigenes Aussehen verleihen. So sieht es nicht aus, wie Skyrim an einem neuen Ort, sondern wirklich wie ein eigenständiges Spiel und eine Rückkehr nach Cyrodiil.

Meine einzige Sorge ist, dass die Ankündigung eines offiziellen Remakes den Skyblivion-Entwicklern den Wind aus den Segeln nehmen könnte. Bisher gibt es Gerüchte, dass an einem solchen Remake gearbeitet wird, aber noch keine offizielle Bestätigung durch Bethesda.

Aus Skyrim-Mods sind noch ganz andere tolle Spiele entstanden:

