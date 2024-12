CD Projekt Red bestätigt: Gamer müssen für The Witcher 4 Abschied nehmen

CD Projekt Red hat einen ersten Trailer für The Witcher 4 veröffentlicht, in dem Ciri in die Fußstapfen ihres Ziehvaters Geralt tritt. Die Monsterjägerin hat sich in einem Aspekt aber deutlich verändert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

The Witcher 4: So anders klingt Ciri im neuen Trailer

Mehr als neun Jahre nach dem Release von The Witcher 3: The Wild Hunt hat CD Projekt Red einen ersten Trailer für The Witcher 4 veröffentlicht. Fans dürfte bereits aufgefallen sein, dass Ciri jetzt etwas anders klingt. Tatsächlich bestätigt CD Projekt Red nun, dass die Hexenjägerin von einer neuen Schauspielerin gesprochen wird. Von Jo Wyatt als Ciri in The Witcher 3 müssen die Fans Abschied nehmen.

Anzeige

In einem Statement an TheGamer verrät der polnische Entwickler, dass Ciri im Trailer von Ciara Berkeley verkörpert wird. Diese Änderung soll allerdings auch das Spiel selbst betreffen:

Ciara ist eine talentierte Schauspielerin, die uns mit ihrem Enthusiasmus und ihren schauspielerischen Fähigkeiten beeindruckt hat, und wir glauben, dass sie Ciri in diesem Trailer auf eine Weise zum Leben erweckt hat, die sowohl der Figur treu bleibt als auch die Fans der Serie begeistert. CD Projekt Red

Anzeige

Die neue Synchronstimme betrifft natürlich nur die englische Version des Spiels. Im deutschen Trailer klingt es allerdings ebenfalls ganz danach, als würde Ciri eine andere Stimme haben. Offizielle Informationen gibt es hier aber noch nicht.

Geralt ist in The Witcher 4

Die neue Stimme für Ciri zeigt, dass CD Projekt Red mit The Witcher 4 wirklich in eine neue Ära aufbrechen will. Zu fremd wird es für langjährige Fans dann aber doch nicht. Der CEO von CD Projekt Red, Michal Nowakowski, bestätigt auf X (früher Twitter), dass Geralt von Riva im neuen Spiel auftauchen und im Englischen weiterhin von Doug Cockle gesprochen wird (Quelle: X/ Twitter).

Anzeige

Welche Rolle der Senior-Hexer einnimmt, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Hoffentlich ist er an den neuen (und bestimmt tragischen) Abenteuern nur am Rande beteiligt, denn er hat sich seinen Ruhestand eigentlich mehr als verdient.