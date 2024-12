100 Stunden Spielzeit für 5,99 Euro: Steam verramscht RPG-Legende

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition | Next-Gen-Update-Trailer

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition | Next-Gen-Update-Trailer

Wer Rollenspiele liebt, kommt an The Witcher 3: Wild Hunt nicht vorbei. Das RPG setzte seinerzeit neue Genre-Maßstäbe. Wer es sich bisher hat entgehen lassen, bekommt das Rollenspiel-Meisterwerk auf Steam für schlappe 5,99 Euro. Wer jetzt nicht zuschlägt, ist selbst schuld! Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch direkt oben anschauen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

The Witcher 3: Wild Hunt für 5,99 Euro bei Steam

The Witcher 3: Wild Hunt mag inzwischen zwar über acht Jahre auf dem Buckel haben, doch auch heute noch gehört das Action-Rollenspiel-Epos rund um den Hexer Geralt von Riva noch zu den besten RPGs, die das Genre zu bieten hat – auch wenn einige Gaming-Experten das anders sehen.

Anzeige

Wer bis jetzt noch keinen Blick in das Rollenspiel von CD Projekt Red geworfen hat, kann das jetzt kostengünstig auf dem PC nachholen. Denn aktuell gibt es The Witcher 3: Wild Hunt bei Steam für 5,99 Euro statt 29,99 Euro zu kaufen. Das Angebot läuft noch bis zum 18. Dezember 2024 um 19 Uhr.

The Witcher 3: Wild Hunt CD PROJEKT RED

Gut zu wissen: Wer keinen Bock auf DRM hat, bekommt The Witcher 3: Wild Hunt auch auf GOG für 6 Euro hinterhergeworfen.

Anzeige

Was ihr vor dem Kauf beachten solltet: Für diesen Preis kriegt ihr lediglich die Standard-Edition. Darin enthalten sind das Hauptspiel und einige Gratis-DLCs. Die beiden Add-Ons Hearts of Stone und Blood and Wine kriegt ihr jedoch nur, wenn ihr zur Complete Edition greift. Diese ist ebenfalls reduziert und kostet aktuell auf Steam 9,99 Euro statt 49,99 Euro, bei GOG werden 10 Euro glatt fällig (bei GOG anschauen).

Anzeige

Ende 2022 wurde The Witcher 3: Wild Hunt übrigens noch einmal mit einem Next-Gen-Update versorgt, welches dem Spiel eine optische Verjüngungskur verpasst. Das Grafik-Upgrade gibt es sowohl in der Standard- als auch in der Complete-Edition.

The Witcher 3 ist bei Steam wieder im Angebot. (© CD Projekt Red)

Wie viel Spielzeit steckt in The Witcher 3?

Wie lange ihr mit The Witcher 3: Wild Hunt beschäftigt seid, liegt an eurem persönlichen Spielstil. Verfolgt ihr lediglich die Hauptstory und lasst die ganzen Nebenquests und Extras am Wegesrand liegen, seid ihr nach etwas über 50 Stunden mit dem Spiel durch. Wollt ihr hingegen alles erkunden und wirklich jedes Geheimnis der Spielwelt ergründen, seid ihr wahrscheinlich rund 170 Spielstunden beschäftigt – diese Angaben beziehen sich wohlgemerkt nur auf die Standard-Edition von The Witcher 3: Wild Hunt.

Anzeige

Kauft ihr euch stattdessen direkt die Complete Edition – die übrigens ebenfalls stark reduziert ist – könnt ihr nochmal rund 60 Stunden draufrechnen. Wollt ihr hingegen auch hier nur der Story nachgehen, seid ihr immerhin noch zusätzliche 20 bis 25 Stunden beschäftigt (Quelle: HowLongToBeat).

The Witcher 3 ist ein Spiel für Erwachsene – und das liegt nicht nur an der Gewaltdarstellung in den Kämpfen …

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.