Klatsche für Erstkäufer: Brandneues Blockbuster-RPG auf Steam jetzt schon 21 Euro billiger

Zum Start wollte EA für Dragon Age: The Veilguard noch stolze 60 Euro haben, kaum anderthalb Monate später gibt’s auf Steam schon eine dicke Rabattaktion. Satte 35 Prozent ist das Blockbuster-RPG reduziert – aber nur für kurze Zeit. Oben im Artikel könnt ihr euch direkt 20 Minuten Gameplay anschauen.

Dragon Age: The Veilguard auf Steam günstiger

Noch auf der Suche nach einem großen neuen RPG, in das ihr zwischen den Jahren Dutzende Stunden stecken könnt? Dann lohnt sich ein Blick auf das aktuelle Angebot bei Steam. Denn hier könnt ihr euch bis zum 19. Dezember 2024 Dragon Age: The Veilguard für 38,99 Euro sichern (bei Steam anschauen). Zum Vergleich: Normalerweise kostet das BioWare-RPG stolze 59,99 Euro – ihr spart also 21 Euro und damit 35 Prozent des Kaufpreises.

Dass EA schon jetzt einen derart großen Rabatt für Dragon Age: The Veilguard anbietet, ist erstaunlich. Schließlich ist das Rollenspiel erst am 31. Oktober 2024 erschienen – das ist gerade einmal anderthalb Monate her. Für Erstkäufer ist ein derart großer Rabatt quasi ein Schlag ins Gesicht. Für alle anderen kommt er hingegen genau zur richtigen Zeit.

Steam-Spieler können sich Dragon Age: The Veilguard für kurze Zeit noch zum Sparpreis sichern (© Bearbeitung: GIGA / Quelle: EA)

Für wen lohnt sich Dragon Age: The Veilguard auf Steam?

An Dragon Age: The Veilguard scheinen sich die Geister zu scheiden. In unserem GIGA-Test konnte das BioWare-RPG eine Top-Wertung von 9,3 von 10 möglichen Punkten einsacken. Vor allem die immersive Spielwelt und die Wirkkraft des Spielers auf das Universum konnten uns begeistern. Dafür sind die einzelnen Quests jedoch recht repetitiv und das Spiel nimmt uns für unseren Geschmack zu stark an die Hand. Unsere Kollegin Marina berichtet zudem davon, dass das Spiel auf dem Steam Deck alles andere als rund läuft.

Auf Steam geben immerhin 71 Prozent der Spieler eine positive Wertung ab (Quelle: Steam). Die meisten Kritiker merken an, dass Dragon Age: The Veilguard nicht das gleiche Gefühl wie die alten Teile bei ihnen auslöst. Die Spielwelt ist zu bunt, die Geschichten nicht düster genug. Einige werten das RPG zudem ab, weil es ihnen zu „woke“ ist.

