Marvel Rivals: Spieler wünschen sich, der Steam-Hit hätte noch mehr bei Overwatch abgeguckt

Der neue Hero-Shooter erinnert an vielen Stellen an Blizzards Genre-Vertreter Overwatch. Das stört die Spieler eher weniger – sogar das Gegenteil ist der Fall

„Ich bin Groot“ – schon wieder

Wie auch im Vorbild verteilen sich die Helden in Marvel Rivals auf die drei Rollen Tank, DPS und Heiler. In einer ausgewogenen Teamkomposition sollten alle Rollen vertreten sein, doch in der Realität sieht das wie so häufig in Hero-Shooter anders aus.

Viele Spieler wählen einen DPS, also Helden, die viel Schaden und damit Kills machen. Andere Spieler fühlen sich dadurch genötigt einen Tank oder Healer zu nehme, um wenigstens eine Chance auf den Sieg zu haben, können dadurch aber nie etwas anderes spielen. Ein Problem, das Reddit-Nutzer BleachDrinker63 im folgenden Beitrag anspricht:

In den Kommentaren finden sie viele Spieler, die sich ebenfalls darüber beschweren, dass in jedem Match direkt 4 bis 5 Leute einen DPS-Helden wählen. In der Schnellsuche ist das für viele kein Problem, der lockerer Modus ist zum Testen und Ausprobieren gedacht. Der Ranglisten-Modus wird so aber zu einer frustrierenden Erfahrung.

„Wir sind Venom“ – wollen wir aber gar nicht

Für Overwatch 2 fand Blizzard eine Lösung dieses Problems, die auch von vielen Nutzern in den Reddit-Kommentaren vorgeschlagen wird: Ein Role-Queue-System. Das bedeutet, Spieler wählen bevor sie ein Match suchen aus, welche der drei Rollen sie spielen möchten und können dann auch nur Helden aus dieser Kategorie auswählen.

Dadurch könnte im Ranglisten-Modus jedes Team aus je zwei Tanks, DPS und Heilern bestehen. Natürlich hat das ganze auch einen Nachteil. Die Wartezeit als DPS eine Runde zu finden, wird deutlich höher sein als bei den anderen Rollen. Overwatch 2 versuchte durch zusätzliche Belohnungen Anreize zu schaffen, dass Spieler sich öfter für Tank und Healer entscheiden.

Aktuell gibt es bei Entwickler Netease Games keine Pläne für einen Modus mit festgelegter Rollenwahl.

