Trotz Kritik an PS5 Pro: Sony hat keine Angst vor Steam – sollten sie aber

Konsolen und PC-Gaming nähern sich in einigen Bereichen immer weiter an – doch Sony zeigt sich gegenüber der Gefahr von überlaufenden Gamern unbeeindruckt. Sollte sich das Unternehmen nach der Kritik an der PS5 Pro vielleicht etwas mehr Sorgen machen?

PS5 Pro oder PC? Sony macht sich keine Gedanken

Für 800 Euro ohne Disc-Laufwerk und Ständer hat Sony die PS5 Pro in Deutschland herausgebracht. Wer will, kann sich für einen ähnlichen Preis einen beachtlichen Gaming-PC zusammenstellen, doch bei dem japanischen Gaming-Giganten sorgt dieser Vergleich nur für ein müdes Lächeln.

Während einer Aktionärskonferenz hat Sony zu diesem Thema Stellung bezogen und deutlich gemacht, dass PC-Gaming ihnen keine schlaflosen Nächte bereitet. Es gäbe weder einen Beweis dafür, dass eine größere Anzahl von PlayStation-Spielern aktuell die Plattform wechselten, noch dass dies in der Zukunft als ein größeres Risiko gesehen würde.

Laut Sony sei die Zahl der PS5-Spiele in den letzten Monate angestiegen, was als wichtige Stärke der Plattform gilt. Ebenfalls sei die Adaption der PS5 von ehemaligen PS4-Besitzern zufriedenstellend verlaufen (Quelle: Sony).

PC-Gaming: Ist Sony zu selbstsicher? Im September hatte sich der CEO der Platform Business Group Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, bereits zu dem Vergleich von PS5 Pro und PC geäußert – und dabei auf die große Stärke der Konsole verwiesen: Das einfache Plug & Play der PS5 sei viel bequemer als das rumpelige Zusammenbauen eines PCs. Nishino hat hier definitiv einen guten Punkt, doch Sony sollte sich auf diesem Punkt nicht ausruhen. Denn neben dem Komfort haben die Kosten beim Kampf Konsole vs. PC ebenfalls immer schon eine große Rolle gespielt. Falls Sony mit der PS6 die magische 1.000-Euro-Marke knackt, könnten es sich einige Spieler durchaus nochmal überlegen. Schließlich haben auch PCs einige Vorteile gegenüber Konsolen – in erster Linie die Tatsache, dass sie auch für diverse andere Funktionen genutzt werden können. Mit den kürzlich geleakten Plänen für eine stationäre Steam-Konsole könnte sich Valves Ökosystem zudem auch in den Wohnzimmern verankern und mehr Spieler für sich gewinnen. Es wäre fatal von Sony, PC-Gaming als Ganzes zu unterschätzen und nicht ernst zu nehmen, während vor allem Valve an neuen Expansionsoptionen arbeitet. Möglicherweise will das Unternehmen aber auch nur nach außen hin Stärke demonstrieren, während im Inneren bereits an einer Antwort gewerkelt wird. Gregor Elsholz

Auf der PS5 Pro läuft übrigens auch nicht alles glatt, Sony. Einige Spiele können auf der neuen Hardware nämlich noch nicht so richtig glänzen:

