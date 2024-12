Vorsicht, heiß und fettig: Skurriler Simulator startet auf Steam durch

Simulatoren finden auf Steam immer wieder großen Anklang – selbst wenn es sich um eher eigenwillige Spielkonzepte dreht. Das neueste Beispiel dafür ist der Fast Food Simulator, der direkt zum Release in die Charts springt. Den Trailer findet ihr über diesem Artikel.

Steam-Community verschlingt Fast Food Simulator

Der Fast Food Simulator ist am 10. Dezember 2024 in die Early-Access-Phase gestartet und die Steam-Community steht direkt Schlange, um sich in der Küche zwischen Burgerbrötchen, Fritteusen und Milkshakes kreativ zu entfalten. Bis zum 24. Dezember könnt ihr euch Zugriff auf die neue Management-Simulation für 13,31 Euro statt 14,79 Euro sichern (auf Steam ansehen).

Fast Food Simulator No Ceiling Games

Im Fast Food Simulator übernehmt ihr eine ambitionierte Frittenbude und bringt sie ganz nach euren Wünschen auf Vordermann. Ihr müsst die Lieferketten und Essenszubereitung überwachen, Entscheidungen über die Ausstattung und die Einrichtung treffen, euer Team zusammenstellen und bei Laune halten sowie natürlich Gäste mit euren leckeren Kalorienbomben erfreuen.

Die ersten Reaktionen aus der Steam-Community können sich durchaus sehen lassen – nach 130 abgegebenen Stimmen steht die Sim bei einer sehr positiven Wertung.

Ein neuer Steam-Simulator macht Appetit auf mehr. (© No Ceiling Games)

Restaurant-Simulation bittet in den Steam-Charts zu Tisch

Der Steam-Start vom Fast Food Simulator kann sich in jedem Fall sehen lassen, denn momentan schafft es das Spiel auf einen beachtlichen sechsten Platz in den Bestsellern, direkt hinter den Höhenfliegern Marvel Rivals und Indiana Jones und der Große Kreis.

Damit wiederholt der Fast Food Simulator ein Kunststück, das 2024 bereits einigen anderen ähnlichen Management-Sims auf Steam geglückt ist – unter anderem konnten Kebab Chefs: Restaurant Simulator und der TCG Card Shop Simulator für Überraschungserfolge in den Charts sorgen.

