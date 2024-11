Die Sims 4: Aussehen & Körper verändern (mit und ohne Cheats)

Egal ob Bodybuilder, kurvig oder birnenförmig: In „Die Sims 4“ gibt es Körper in den vielfältigsten Formen und Farben. Es ist aber auch nicht selten, dass sich das Aussehen und die Figur eines Sims im Laufe des Spiels verändern. In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr die Figur eures Sims anpassen könnt – mit und ohne Cheats!

Ohne Cheats: Aussehen und Körper eures Sims ändern

Die logische und einfachste Lösung ist es, auf die Ernährung eures Sims zu achten. Alle Mahlzeiten, selbst magisches Essen wie Ambrosia, haben eine unterschiedliche Anzahl an Kalorien. Je deftiger und fettiger die Mahlzeit, desto mehr Kalorien nimmt euer Sim zu sich.



Achtet also darauf, mit eurem Sim nicht zu oft ins Restaurant oder bei einem Essensstand essen zu gehen und lasst ihn lieber zu Hause einen Fisch oder Salat kochen.

Lasst euren Sim doch einen Film gucken, während er sich auf dem Laufband abstrampelt. (© Screenshot GIGA)

Damit bei eurem Sim nun die Pfunde purzeln, solltet ihr ihn auf das Laufband schicken oder schwimmen lassen. Bereits nach acht Stunden Cardio könnt ihr eine Veränderung bei ihm feststellen. Für die Muskelzunahme eignen sich dementsprechend die Kraftübungen an den jeweiligen Fitnessgeräten wie beispielsweise dem Boxsack. Wenn euer Sim sportliche Merkmale besitzt, macht ihm das sogar Spaß und die Sportfähigkeit erhöht sich schneller. Und nein, Saft-Pong zählt nicht als Sportart, auch wenn sich euer Sim dabei bewegt.

Eine Gewichtszunahme ermöglicht ihr, indem ihr eurem Sim nur ungesunde Mahlzeiten gebt und ihn auch essen lasst, nachdem sein Hunger gestillt ist. Natürlich sollte dafür die körperliche Bewegung auf ein Minimum gebracht werden.

Drastisch Schnell: Sim Figur ändern durch den Insta-Schlank-Trank

Wenn euch das alles zu mühsam ist, könnt ihr im Belohnungsstore den orangen Insta-Schlank-Trank für schlappe 750 Punkte kaufen, mit dem ihr die Figur ändern könnt. Nach dem Kauf befindet er sich im Inventar des Sims und kann entweder direkt getrunken oder auf eine Theke für jemand anderen gestellt werden. Aber Achtung, ihr erlangt dadurch nicht eure Körperform zurück, die ihr zu Beginn gewählt habt, sondern werdet tatsächlich sehr schlank.

Mit Cheats: Sims bearbeiten und Körper ändern

Wer den perfekten Körper aus längst vergangener Zeit zurück möchte, kann mit Hilfe von Cheats alle Facetten des Sim-Körperbaus bearbeiten. Öffnet hierfür einfach die Cheat-Konsole und gebt nacheinander folgende Cheats ein:

testingcheatsenabled true und cas.fulleditmode

Mit „cas.fulleditmode“ schaltet ihr das komplette Erstelle-einen-Sim Menü frei. Haltet die Shift-Taste gedrückt, wählt euren Sim aus und wählt die Option „In Erstellen einen Sim ändern“. Wahlweise könnt ihr auch über die Kommode in den Modus gelangen.



Ihr wechselt in das Bearbeitungsmenü und könnt nun nicht nur den Körper bearbeiten, sondern auch Bestreben, Merkmale und Kleidung ändern. Selbst wenn ihr durch den Story-Modus euren Sim personalisiert habt. Einzig die Größe eures Sim kann nicht definiert werden. Um die Körpergröße ändern zu können, müsst ihr dafür passende Mods installieren.



Wahlweise könnt ihr auch mit dem Cheatmodul „MC Command Center“ das Aussehen bearbeiten, wie es euch gefällt. Eine Anleitung dazu findet ihr im MC Command Center-Guide.

