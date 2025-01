EA teast Rückkehr zweier legendärer Die-Sims-Klassiker: Fans sind außer sich

Kommen Die Sims 1 und 2 zurück auf den PC – und das schon in wenigen Tagen? Nachdem Publisher EA so einige Andeutungen gemacht hat, ist die Community in heller Aufruhr. Einige erwarten aber auch eine Enttäuschung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

EA teast Rückkehr von zwei Die-Sims-Klassikern an

Offiziell ist zwar nichts bestätigt, aber EA streut ziemlich eindeutige Hinweise zu den beiden Spielen, die höchstwahrscheinlich schon in ein paar Tagen als Re-Release oder Remaster auf dem PC erscheinen werden.

Anzeige

Auf der offiziellen Homepage von Die Sims ist etwa ein Screenshot eines Charakters aus Die Sims 2 erschienen – der Anlass ist ein Blogpost zu den geplanten Feierlichkeiten aufgrund des 25. Geburtstag von Die Sims (Quelle: EA-Homepage).

Teast EA hier den Re-Release von The Sims 2 an? (© EA)

Anzeige

Und es gibt noch weitere Hinweise: Vorher sind bereits Soundeffekte von Die Sims 2 geteast worden; außerdem wird neuerdings Merch von Die Sims und Die Sims 2 angeboten (Quelle: Reddit).

Stark angenommen wird, dass die beiden Die-Sims-Klassiker Ende dieser Woche bereits erscheinen sollen. Ob es sich allerdings um einen einfachen Re-Release handelt, oder ob zumindest die Grafik und die Steuerung angepasst werden, ist nicht bekannt.

Fans freuen sich, andere erwarten aber auch eine Enttäuschung

Auf dem offiziellen Die-Sims-Reddit wird heftig über die Möglichkeit des Re-Releases diskutiert. Während sich jede Menge Fans bereits freuen, merken andere an, dass EA selbst die Gerüchte und Teaser noch nicht offiziell bestätigt hat (Quelle: Reddit).

Anzeige

Außerdem erwarten so manche Fans auch eine Enttäuschung. Viele gehen nicht davon aus, dass EA sich die Mühe gemacht hat, Remaster-Versionen zu entwickeln. In letzter Zeit wurde EA immer wieder dafür kritisiert, nur auf das Geld der Fans aus zu sein und sich weder um Verbesserungen an Die Sims 4 zu kümmern, noch um die Entwicklung eines fünften Teils.

Demzufolge könnten Die Sims 1 und Die Sims 2 einfach in der Originalversion angeboten werden, aber mit einem ordentlichen Preisschildchen. Gekauft würden die Spiele allein wegen des Nostalgiefaktors wohl trotzdem werden.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.