Doch kein Die Sims 5: EA hat andere Pläne

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Die Sims 5 existiert gar nicht. Stattdessen plant EA, Die Sims 4 in ein ewiges Spiel zu verwandeln – was nicht überrascht, angesichts des Geldes, das sie damit verdienen.

Die Sims 5 ist abgeschrieben: Stattdessen Multiplayer-Spiel und Mod-Support

In einem Blogpost auf der offiziellen Die-Sims-Seite hat EA so einiges über die geplante Zukunft von Die Sims 4 verraten. Bislang gingen Fans davon aus, dass das vor einem Jahr angekündigte Project Rene der fünfte Teil der Die-Sims-Reihe sei – doch dem ist nicht so (Quelle: EA).



In einem Interview mit Variety bestätigt EAs Vize-Präsidentin Kate Gorman, dass es kein Die Sims 5 geben wird: „Es wird kein ‘Die Sims 5’ als Ablösung für Die Sims 4 geben.“



Stattdessen soll ein offizieller Mod-Support in Form von Die Sims 4 Creators Kits geschaffen werden, womöglich ähnlich dem Creation Club von Bethesda. Was sich damit ändern würde, wäre also der Preis – denn ihr werdet in Zukunft wahrscheinlich Mods kaufen können, anstatt sie kostenlos herunterzuladen. Yay.



Weiterhin gibt es Project Rene durchaus, nur eben nicht als einen fünften Teil der Serie. Der Codename steht nämlich für eine Multiplayer-Erfahrung, die gerade von The Sims Labs getestet wird. Es gibt sogar einen neuen Die-Sims-Film, der angekündigt wurde.

Für immer Die Sims 4? Ob das gute Nachrichten sind… Anstatt dem mittlerweile ziemlich veralteten Die Sims 4 einen neuen Anstrich und bessere Life-Sim-Mechaniken zu verpassen, scheint EA mit all den Ankündigungen viel mehr auf eines aus zu sein: mehr Geld, das von den Fans gemolken werden kann.



Es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, wenn man über Dinge wie einen offiziellen Mod-Support redet, bei dem Modder wie auch Entwickler-Studios Geld verdienen. Klar ist für mich: Hier will EA ähnlich zu Bethesda auch an den beliebten Mods mitverdienen. Gut ist das aber durchaus für die Modder, welche teilweise Jahre an ihren Kreationen werkeln.



Dass EA sich jetzt aber endgültig auf Die Sims 4 ausruhen will, mit endlosen winzigen und teuren Erweiterungen, Bezahl-Mods und einem Multiplayer-Spiel, das am Ende noch ein monatliches Abo verlangt – wer weiß! – ist doch ganz schön frech.



Ich für meinen Teil kann es nicht abwarten, bis endlich eine neuere, bessere Life-Sim ähnlich dem Die-Sims-Franchise erscheint und den EA-Blockbuster ablöst. Vielleicht überlegt es sich das Studio ja dann, einen neuen Teil zu kreieren. Marina Hänsel

