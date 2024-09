Die Sims auf der großen Leinwand: Kultspiel wird verfilmt

Die beliebte Lebenssimulation Die Sims bekommt einen Kinofilm spendert. Amazon MGM Studios und das Sims-Team arbeiten gemeinsam an der Umsetzung. Zusätzlich plant EA neue Community-Inhalte und mysteriöse Zukunftsprojekte, die die Marke nach den ersten 25 Jahren in die nächste Ära führen sollen.

Von Pixeln zu Popcorn: Die Sims goes Hollywood

Gerüchte sind schon länger im Umlauf und nun ist es offiziell bestätigt: Die Sims erobern Hollywood. In Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios entsteht aktuell ein Kinofilm basierend auf dem Kult-Franchise. Regie führt Kate Herron, bekannt durch die Marvel-Serie Loki. Sie wird zusammen mit Briony Redman auch das Drehbuch verfassen. Produziert wird der Film von LuckyChap und Vertigo Entertainment gemeinsam mit dem Sims-Team.

Konkrete Details zur Handlung oder Besetzung gibt es bisher nicht. Die Macher halten sich bedeckt und verweisen auf das Jahr 2025, wenn Die Sims ihr 25-jähriges Jubiläum feiert (Quelle: EA). Dann soll es weitere Informationen geben. Bis dahin bleibt Raum für Spekulationen: Wie werden typische Sims-Elemente wie Simlisch-Sprache oder der berüchtigte Poolleiter-Bug umgesetzt?

Community-Power und Zukunftsvisionen

Doch der Film ist nur der Anfang einer ganzen Reihe spannender Neuerungen. Ab November 2024 dürfen sich Simmer auf die sogenannten Creator-Sets freuen. Diese Erweiterungen werden komplett von talentierten Community-Mitgliedern designet und produziert. Fans erhalten so frische Inhalte, während Creator eine Plattform für ihre Kreativität bekommen. Offen bleibt die Frage, ob diese Packs dann monetarisiert werden. Wir gehen stark davon aus.



Apropos Creator – mit dem Sims-Creator-Programm plant EA außerdem ein Förderprogramm für etablierte und aufstrebende Content-Produzenten. Early-Access zu neuen Packs, exklusive Goodies und Vernetzungsmöglichkeiten sollen die Community stärken.

Mit The Sims Labs teasert EA zudem eine mysteriöse Testumgebung an. Hier sollen Innovationen für bestehende und zukünftige Sims-Produkte erprobt werden. Die Gerüchteküche brodelt bereits: Arbeitet EA an einem ausgewachsenen Metaverse? Auch Project Rene soll über The Sims Lab verfügbar sein. Das Multiplayer-Erlebnis startet im Herbst 2024 in einen Playtest – Zugang gibt es aber nur auf Einladung. Wer seinen Hut mit in den Ring werfen will, kann sich hier für den Playtest anmelden.

