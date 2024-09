Diese Woche im Kino: Grotesker Body-Horror-Film überzeugt Kritiker vollständig

Am 19. September erscheint ein neuer Horrorfilm in den deutschen Kinos, der ganz schön eklig werden könnte. Die Prämisse ist dafür aber äußerst spannend, und große Schauspieler sind auch noch dabei.

In The Substance wird der Horror der heutigen Schönheitsindustrie grotesk widergespiegelt

The Substance ist eine Horror-Satire mit Fokus auf ekligen Körperhorror – und einem kritischen Blick auf die Schönheitstrends der westlichen Kultur. Der Film hat bereits so einige wichtige Nominierungen eingeheimst und sogar eine Goldene Palme beim Cannes-Filmfestival abgestaubt.



Auf Rotten Tomatoes überzeugt The Substance auch: Hier wird der Film von ganzen 90 Prozent der Kritikern gelobt. Horrorfans sollten sich demnach den 19. September vormerken – da erscheint der satirische Schocker nämlich in den hiesigen Kinos.



Was ihr euch unter The Substance vorstellen könnt, seht ihr im Trailer:

The Substance: Trailer

Mit der Spritze zum besseren und ‘schöneren’ Ich

In The Substance gibt es eine neue Droge auf dem Schwarzmarkt. Mit nur einer Injektion ist es möglich, die eigene DNA neu aufzuschlüsseln und ein alternatives sowie jüngeres Ich zu erschaffen.



Die vom Glück verlassene Berühmtheit Elisabeth Sparkle (Demi Moore) sieht sich gezwungen, sich selbst ein neues Äußeres zu verpassen. Sie wird mit der Spritze zu Sue (Margaret Qualley) – eine hübsche 20-Jährige, die sofort Erfolg im Star-Business hat.



Der einzige Haken ist jedoch, dass die Zeit mit dieser neuen, zweiten Person geteilt werden muss: Eine Woche für das alte Ich und eine Woche für das neue Ich. Sollte diese Balance aus dem Gleichgewicht geraten, könnten schlimme Dinge geschehen…



The Substance wird ab dem 19. September in den kleineren Kinos in Deutschland ausgestrahlt – verpasst diese Horrorperle nicht, falls ihr etwas nischigeren Grusel mögt.

