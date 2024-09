Da kann Disney noch was lernen: Neuer Animationsfilm begeistert Kritiker

Disney-Rivale DreamWorks veröffentlicht bald einen neuen Film: Der wilde Roboter. Schon jetzt erhält der wunderschöne Animationsfilm herausragende Kritiken. Den Trailer könnt ihr euch oben ansehen.

Der wilde Roboter begeistert 100 % aller Kritiker

Mit Der wilde Roboter, im Original The Wild Robot, geht demnächst ein neuer Animationsfilm von DreamWorks (Shrek) an den Start – in Deutschland ist es am 3. Oktober so weit.



Von der Presse wird das bunte Abenteuer frenetisch gefeiert. Tatsächlich hält Der wilde Roboter aktuell sogar einen perfekten Score von 100 Prozent Zufriedenheit (Quelle: Rotten Tomatoes). Damit schneidet der Film sogar momentan besser ab als Alles steht Kopf 2 von Disney und Pixar.

Besonders bemerkenswert: Manch ein Kritiker bezeichnet Der wilde Roboter sogar als einen der besten Animationsfilme der Dekade (Quelle: RogerEbert). Die Erwartungen an den Film sind also hoch, auch wenn ein vergleichbarer kommerzieller Erfolg wie bei Alles steht Kopf 2 sehr unwahrscheinlich ist. Zur Erinnerung: Disneys neuester Animationsfilm hat an den weltweiten Kinokassen mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar eingespielt.



Gerade deswegen verdient ein eher unscheinbarer Film wie Der wilde Roboter aber auch mehr Aufmerksamkeit. Filmkritiker David Hain schreibt in seinem Review zum Beispiel folgendes:

Fantastische Fabel über Zusammenhalt, Elternschaft und Selbstentfaltung in tollen Bildern, mit großartigem Rhythmus, feinem Humor und Gefühl für Gänsehautmomente für Groß und Klein, mal ganz fernab liebloser Franchise-Stangenware. (Quelle: BeHaind auf Letterboxd

Der wilde Roboter begeistert durch wunderschöne Animationen. (© Universal Pictures)

Das müsst ihr über Der wilde Roboter wissen

Der wilde Roboter wurde von Regisseur Chris Sanders inszeniert, der bereits mit Lilo & Stitch sowie Drachenzähmen leicht gemacht große Erfolge feiern konnte. Letzterer hat sogar zwei Fortsetzungen und eine eigene TV-Serie bekommen. Aktuell befindet sich ein Live-Action-Remake in der Produktion.



Wer weiß, vielleicht hat Der wilde Roboter ja ähnliches Potenzial. Das wird sich spätestens Anfang Oktober zeigen, wenn der Film hierzulande startet. Denn wie immer ist das Publikum ausschlaggebend für den Erfolg.

