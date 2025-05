Mit Solo Leveling schon durch? Neuer Action-Anime läuft gratis auf YouTube und begeistert mit irren Animationen

Mit The All-devouring Whale: Homecoming gibt es einen neuen Anime, der ganz besonders durch seine atemberaubenden Animationen auffällt. Besonders praktisch: Die erste Episode gibt es kostenlos auf YouTube. Ganz oben könnt ihr euch indessen den offiziellen Trailer ansehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Neuer Anime macht Solo Leveling Konkurrenz

Anime-Fans speisen aktuell fantastisch: Nachdem erst vor Kurzem Solo Leveling Staffel 2 furios zu Ende ging, sind gleich mehrere Animes angelaufen, die um die Aufmerksamkeit des Publikums buhlen. Darunter befindet sich auch ganz neu das chinesische Werk The All-devouring Whale: Homecoming.

Anzeige

Der wunderschöne Action-Anime, der im Original Kun Tun Tianxia Zhi Zhang Men Guilai heißt, ist Anfang Mai gestartet und beeindruckt schon in der ersten Folge mit wahnsinnig aufwendigen Animationen, die den Bildschirm zum Glühen bringen. Für einen Eindruck haben wir euch ganz oben den Trailer eingebunden.

Produziert wurde der Anime vom Streamingdienst Bilibili. Ihr könnt die erste Folge aber auch mit englischen Untertiteln kostenlos und legal über YouTube schauen (Folge 1 auf YouTube ansehen). Für die weiteren Folgen ist allerdings eine Kanalmitgliedschaft notwendig – aber hey, den Gratis-Vorgeschmack können wir euch trotzdem bedenkenlos empfehlen.

Anzeige

Chinas Filmindustrie wird immer wichtiger

Chinesische Produktionen wie The All-devouring Whale: Homecoming befinden sich seit Anfang 2025 massiv auf dem Vormarsch. So haben wir ja in der jüngeren Vergangenheit bereits über den Action-Anime Super Cube berichtet, sowie den Chrunchyroll-Hit To Be Hero X.

Und auch im Kino führt in diesem Jahr kein Weg vorbei an Ne Zha 2, der mit einem Einspielergebnis von zwei Milliarden US-Dollar Filmgeschichte geschrieben hat. Kein Wunder also, dass chinesische Streamingdienste wie Bilibili oder iQIYI auch im Westen immer relevanter werden und mit kostenlosen Filmen und Serien sogar Netflix und Co. Konkurrenz machen.