Tele 5 zeigt heute Abend die einzige Sci-Fi-Perle, die ich jedem ungefragt empfehle

Ex Machina erinnert mich an eine gute Folge Black Mirror

Eigentlich bin ich kein großer Fan von Sci-Fi-Filmen – nur wenige Genre-Vertreter schaffen es, mich durchgehend an den Fernseher oder die Leinwand zu fesseln. Ex Machina ist einer davon.

Das liegt zum einen an der Glaubwürdigkeit der Situation. Dass KI-Roboter irgendwann so weit sind, dass sie mit uns ganz normale Gespräche führen, ist gar nicht mehr so abwegig und erinnert mich dementsprechend an einige der besten Folgen von Black Mirror.

Aber auch die Spannung zwischen den unterschiedlichen Personen, die sich während des Films immer weiter aufbaut, lässt mich nicht los. Kann Caleb seinem Boss Nathan trauen? Wird er nur von Ava manipuliert? Ist sie überhaupt noch eine Maschine oder schon ein menschliches Wesen?

Wer die Prämisse spannend findet und heute Abend Zeit hat, sollte auf jeden Fall um 20:15 Uhr auf Tele 5 einschalten, um sich Ex Machina anzuschauen. Glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen!