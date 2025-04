„Ghosts“ Staffel 5: Das US-Remake bekommt 2 weitere Staffeln

Die amerikanische Version kommt gut an. Alles, was ihr zu Staffel 5 und 6 vom US-Remake „Ghosts“ wissen müsst, lest ihr hier.

Das US-Remake „Ghosts“

Das US-amerikanische Remake der Comedyserie, das auf der englischen BBC-Vorlage basiert, hat weltweit viele Fans. Die Sitcom überzeugt mit einer herausragenden Besetzung sowie ihrem unverwechselbaren, schrägen Humor. Für Fans von „Ghosts“ gibt es nun erfreuliche Nachrichten: Die Serie bekommt gleich zwei weitere Staffeln!

„Ghosts“ Staffel 5: Wann kommt die Fortsetzung?

Laut ScreenRant hat CBS der Serie „Ghosts“ nicht nur eine fünfte Staffel, sondern auch direkt eine weitere Staffel bewilligt. Mit 11 Millionen Zuschauern konnte die Comedyserie große Erfolge feiern. Die Streaming-Aufrufe sind im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent gestiegen – ein wahrer Erfolg für den Sender.

Die Popularität der humorvollen Geistergeschichte spiegelt sich nicht nur in der doppelten Verlängerung wider, sondern auch in der deutschen Adaption, die seit März 2025 in der ARD-Mediathek zum Streamen verfügbar ist. Alle Adaptionen stellen wir euch hier vor.

Besonders bemerkenswert ist zudem, dass das US-Remake mit inzwischen sechs Staffeln das britische Original, das nach fünf Staffeln endete, bereits übertroffen hat. Ein konkreter Starttermin steht zwar noch aus, jedoch wird derzeit erwartet, dass die fünfte Staffel von „Ghosts“ in den USA Ende 2025 erscheint, gefolgt von Staffel 6 im Herbst 2026 (via ScreenRant).

Hier könnt ihr „Ghosts“ Staffel 5 und 6 streamen

In Deutschland dürften die Staffeln mit einer Verzögerung von etwa sechs Monaten verfügbar sein. Voraussichtlich kommt die fünfte Staffel von „Ghosts“ im Frühjahr oder Sommer 2026, die sechste Anfang 2027. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings noch nicht. Zu sehen gibt es die Staffeln dann voraussichtlich auf Sky oder im WOW-Abo.