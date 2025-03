Die Nachricht kommt zwar überraschend, freut aber sicherlich viele Daredevil- und Marvel-Fans. „Daredevil: Born Again“ Staffel 2 ist bereits bestätigt. Hier erfahrt ihr alles Wichtige zur zweiten Staffel.

„Daredevil: Born Again“ Staffel 1 ist gerade erst auf Disney+ gestartet, da kommt bereits die Bestätigung, dass die zweite Season der Show bereits in Planung ist. Schauspieler Vincent D'Onofrio, der in der Serie Wilson Fisk alias Kingpin spielt, hat dies in einem Interview mit Newsweek verraten. Dort sagt er:

"And, by the second season, there are gigantic, gigantic payoffs - in the first season, too, but I can't say much about that - but the fans are gonna really get what they want. It's really quite cool to be doing it."

Interview Newsweek