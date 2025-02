„Daredevil: Born Again“: Release-Datum, Folgen und Besetzung

Nicht nur Marvel-Fans freuen sich auf die Serie „Daredevil: Born Again“. Im Folgenden verraten wir euch, wann sie startet, ob alle Folgen gleichzeitig veröffentlicht werden und die Besetzung der Show.

Starttermin von „Daredevil: Born Again“

„Daredevil: Born Again“ startet am 5. März 2025 auf Disney+. Die Show gehört übrigens auch bei uns zu den Serienstarts 2025, auf die wir uns am meisten freuen.

Werden alle Folgen gleichzeitig veröffentlicht?

Nein, die Folgen werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten veröffentlicht. Die ersten beiden Episoden erscheinen am 5. März 2025. Folge 3 kommt am 12. März, Folge 4 am 19. März und Episoden 5 und 6 erscheinen am 26. März.



Insgesamt umfasst die erste Staffel von „Daredevil: Born Again“ jedoch neun Folgen. Nach Adam Riese fehlen also noch die finalen drei Folgen. Die letzten drei Episoden sollen im April veröffentlicht werden. Hierzu gibt es aber noch keine konkreten Details. Sobald es neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel.



Der Trailer zu „Daredevil: Born Again“ verschafft euch einen ersten Eindruck der Show:

Daredevil: Born Again - Trailer Deutsch

Besetzung von „Daredevil: Born Again“

Die Serie stammt von Matt Corman und Chris Ord. Die Besetzung der Hauptrollen sieht wie folgt aus:

Charlie Cox als Matt Murdock / Daredevil

Vincent D'Onofrio als Wilson Fisk / Kingpin

Jon Bernthal als Frank Castle / The Punisher

Ayelet Zurer als Vanessa Fisk

Elden Henson als Foggy Nelson

Deborah Ann Woll als Karen Page

Wilson Bethel als Benjamin Poindexter / Bullseye

Muss man die Netflix-Serie für „Daredevil: Born Again“ geschaut haben?

Fast sieben Jahre nach der Absetzung der Daredevil-Serie auf Netflix erscheint nun „Daredevil: Born Again“ auf Disney+. Die Serie umfasst auf Netflix drei Staffeln. Daher ist es verständlich, dass sich viele fragen, ob man sie gesehen haben muss, um die neuen Handlungsstränge und Charaktere zu verstehen.



Die Netflix-Serie zählt zwar zum MCU-Kanon und „Daredevil: Born Again“ gilt als indirekte Fortsetzung, ist aber gleichzeitig ein Reboot für die bekannten Figuren. Bis auf einige Hintergründe der Charaktere werdet ihr die Handlung der neuen Serie auch ohne Netflix-Vorwissen verstehen. Wenn ihr grundsätzlich wisst, wer Matt Murdock/Daredevil ist.



Zwar bringt „Daredevil: Born Again“ Charlie Cox als Daredevil und Vincent D'Onofrio als Wilson Fisk/Kingpin sowie einige andere Charaktere der Serie zurück, allerdings gelten die Ereignisse der Netflix-Serie nicht als offizielle Vorgeschichte. Es ist also keine direkte Fortsetzung von Staffel 3 der Netflix-Serie.



Die wichtigsten Charaktere und Konflikte aus der Netflix-Serie bleiben zwar bestehen, aber ihr könnt „Daredevil: Born Again“ auch problemlos verstehen, ohne die Netflix-Serie gesehen zu haben.

