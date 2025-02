Schock für Serienfans: Disney schiebt beliebte Marvel-Serie aufs Abstellgleis

Die beliebte Marvel-Serie Moon Knight wird wohl keine zweite Staffel erhalten. Die Pläne von Marvel haben sich demnach geändert. Trotzdem können sich Comic-Fans auf ein Wiedersehen mit dem Helden freuen.

Moon Knight erhält keine zweite Staffel

Die Marvel-Serie Moon Knight war 2022 ein echter Hit auf Disney+ und kam auch bei der Presse ziemlich gut an: 86 Prozent Zufriedenheit auf Rotten Tomatoes. Trotzdem war lange Zeit unklar, wie es mit dem Helden weitergeht.

Nun hat sich Brad Winderbaum, der Kopf von Marvel Television, in einem Interview zu einer möglichen Fortsetzung geäußert. Seiner Aussage nach hat sich bei Marvel in den letzten drei Jahren einiges hinter den Kulissen geändert und demnach wird es vorerst keine zweite Staffel von Moon Knight geben – obwohl er diese gerne machen würde.

Unsere Prioritäten haben sich verschoben. Wir machen Shows, die als jährliche Veröffentlichungen existieren können, mehr wie Fernsehen. Ich würde gerne eine zweite Staffel von Moon Knight sehen, aber es gibt Pläne für die Figur in der Zukunft. (Quelle: ComicBook

Es ist bereits bestätigt, dass Moon Knight in einem zukünftigen MCU-Film eine Rolle spielen wird. Allerdings eher als Nebenfigur und nicht als Hauptcharakter seiner eigenen Show. Gut möglich also, dass Fans Schauspieler Oscar Isaac als Moon Knight schon 2026 in Avengers: Doomsday oder auch 2027 in Avengers: Secret Wars wiedersehen werden. Das ist aber reine Spekulation.

Feiern Agatha und Hawkeye ein Comeback?

Auch wenn Moon Knight so schnell keine oder sogar nie eine zweite Staffel erhalten wird, für zwei andere Marvel-Serien ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. So berichtet Entertainment Weekly zum Beispiel, dass Marvel nun doch Interesse daran hat, eine zweite Staffel zu Agatha All Along zu machen, die letztes Jahr auf Disney+ lief – und das, obwohl die Absage schon kam.

Parallel dazu gibt es auch erste Gespräche, um der Hawkey-Serie eine zweite Staffel zu spendieren. Allerdings sind das bisher nur Wünsche und Ideen und noch keine handfesten Ankündigungen oder gar Bestätigungen. Fans von Agatha und Hawkeye können aber zumindest optimistisch bleiben.

Im Mai erwartet Marvel-Fans ein neuer Blockbuster:

