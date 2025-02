Umfrage: Gen Z oder Millennial, wem würdet ihr es zuordnen?

Wir sind gespannt: Würdest du die folgenden Gadgets, Serien, Apps und Co. eher der Gen Z oder den Millennials zuordnen?

Gen Z und Millennials (Gen Y) werden gerade von älteren Generationen gerne in einen Topf geworfen und das leider meist aufgrund von angedichteten, negativen Eigenschaften. Bei den positiven Eigenschaften eint uns auch wirklich mehr als uns trennt. Doch während die meisten Millennials sich noch an eine Zeit ohne Internet erinnern können, sind viele der Gen Z direkt in einer immer vernetzten Welt groß geworden.



Und so unterscheiden sich doch einige Kleinigkeiten: Von den Medien, die wir und wie wir sie konsumiert haben. Und auch bei den Plattformen, Gadgets und Apps kann man immer wieder klare Trennlinien erkennen. Uns würde interessieren, wie du diese Einordnung machst und haben 22 Sachen aufgelistet, die du – ohne viel nachzudenken – einfach intuitiv der jeweiligen Generation zuordnen sollst. Viel Spaß 🫶