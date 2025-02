Marvel-Knaller: Disney zeigt brandneue Hit-Serie gratis auf YouTube

Disney hat die erste Folge von Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft kostenlos auf YouTube veröffentlicht. Wer in die beliebte und brandneue Marvel-Serie reinschnuppern will, der kann das gratis tun.

Disney zeigt Spider-Man-Serie auf YouTube

Am 19. Februar lief das Staffelfinale von Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft auf Disney+. Passend dazu hat Disney nun die erste Folge der brandneuen Serie kostenlos auf YouTube hochgeladen (auf YouTube ansehen).

Einziger Wermutstropfen: Es handelt sich hierbei um das englische Original. Aber hey, für einen ersten Eindruck reicht es allemal und wer dank der Gratisprobe Gefallen an der Serie findet, der kann sich im Anschluss alle 10 Folgen mit deutscher Synchronisation auf Disney+ ansehen:

„Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft“ im Stream Streaming-Start: 29.01.2025

Genre: Abenteuer, Action, Animation & Zeichentrick, Fantasy, Komödie, Science Fiction

FSK: Ab 6 Jahren

1 Staffel

Besonders schön: Die Serie eignet sich sowohl für MCU-Fans, als auch Neueinsteiger. Es ist also nicht notwendig alle Marvel-Filme und Serien zu kennen – auch wenn die Animationsserie natürlich mehr Spaß macht, wenn man alle Anspielungen und Gastauftritte bekannter Helden erkennt.

Bei Presse und Publikum kam die neue Superhelden-Serie jedenfalls sehr gut an. Dafür spricht auch der beeindruckende Score von 97 Prozent Zufriedenheit auf Rotten Tomatoes. Der Einstieg in die Serie lohnt sich aber auch deswegen, weil Marvel bereits angekündigt hat, dass Your Friendly Neighborhood Spider-Man, wie die Serie im Original heißt, eine zweite und sogar dritte Staffel erhalten wird.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur neuen Spider-Man-Serie ansehen:

Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft - Trailer Deutsch

2025 erscheinen viele Marvel-Filme und Serien.

Generell können sich Marvel-Fans in diesem Jahr auf vielen neuen Content freuen. Denn während aktuell Captain America: Brave New World im Kino läuft, erscheint im Mai bereits der nächste Blockbuster: Thunderbolts. Die etwas anderen Avengers haben erst kürzlich einen neuen Trailer erhalten.

Im Juli geht es dann direkt mit den Fantastic Four weiter, deren ungewöhnlich kurze Spielzeit bereits für Aufsehen gesorgt hat. Und auch auf dem Streaming-Anbieter Disney+ werden in diesem Jahr noch einige Marvel-Serien erwartet. Darunter Daredevil: Born Again, Ironheart, Marvel Zombies und Wonder Man.

