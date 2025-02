Dank Amazon Prime: 3-Stunden-Epos demnächst kostenlos im Abo

Amazon Prime Video erweitert das Programm demnächst um den Western Horizon. Prime-Kunden sollten also ab sofort davon absehen, die knapp 14 Euro für den Kauf der digitalen Version auszugeben. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer zum Film mit Kevin Costner ansehen.

Western-Epos Horzion landet bei Amazon Prime

Wer große Western liebt und Prime nutzt, der kann sich demnächst auf Horizon freuen. Amazon nimmt den 3 Stunden langen Western von und mit Hollywood-Legende Kevin Costner ins Programm von Amazon Prime Video auf.

Ein genaues Datum gibt Amazon leider noch nicht an, allerdings wird der Western bereits unter der Kategorie „Demnächst bei Prime“ gelistet. Wir gehen daher von Ende Februar oder Anfang März aus. So oder so, die 13,99 Euro Verkaufspreis oder die 4,99 Euro Ausleihgebühr für die digitale UHD-Version von Horizon solltet ihr als Prime-Kunden demnach nicht mehr bezahlen.

Wer indessen noch kein Prime-Abo hat, der kann das bei Interesse direkt bei Amazon ändern.

Horizon erzählt gleich mehrere Geschichten, die sich im Wilden Westen von 1861 ereignen. Dabei dient Horizon nur als Prolog für eine größere Saga, die sich auf insgesamt vier Filme erstrecken soll (Quelle: Kino.de). Der zweite Teil von Horizon wird aller Voraussicht nach irgendwann 2025 im Kino erscheinen.

Hört nicht auf die Kritiker! Horizon ist wirklich gut

Bei der internationalen Presse kam der Oldschool-Western durchwachsen an. Nur jedes zweite Review auf Rotten Tomatoes ist positiv.

Es gibt aber auch unter Kritikern sehr positive Stimmen:

Horizon ist groß, kühn und majestätisch, mit Kameramann J. Michael Muro, der die weiten Ausblicke auf Utah einfängt, und John Debneys Filmmusik, die dafür sorgt, dass der Film genau wie die Western klingt, die in den Köpfen aller spielen. (Quelle: TheWrap

Die User bewerten das Epos mit 70 Prozent Zustimmung dagegen wesentlich besser. Ein klassischer Fall von Kritiker und Publikum sind sich uneinig.