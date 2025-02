29 Prozent Rabatt bei Amazon: Diese Türklingel macht meinen Traum endlich wahr

Kennt ihr das Problem? Kabellose Türklingeln benötigen ab und zu frische Batterien. Mich nervt das ungemein, denn meistens fällt die Klingel dann aus, wenn der Pizzalieferdienst gerade unterwegs ist, und Ersatzbatterien habe ich natürlich vergessen zu kaufen. Mein Traum: Eine Türklingel, bei der ich keine Batterien mehr benötige. Jetzt stelle ich fest – gibt es tatsächlich. Aktuell sogar für kurze Zeit günstiger bei Amazon.

Günstiger bei Amazon: Kabellose Türklingel verzichtet auf Batterien

Ich glaube, ich habe die Lösung für mein Problem gefunden. Die kabellose Türklingel von Tecknet verzichtet nämlich auf einen batteriebetriebenen Sender und kostet derzeit bei Amazon nur 20,51 Euro (bei Amazon ansehen). Regulär müsste ich sonst knapp 29 Euro bezahlen – macht aktuell einen Rabatt von satten 29 Prozent.

TECKNET kabellose Türklingel – Batterien nicht notwenig Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.02.2025 12:06 Uhr

Wie lange der Angebotspreis gilt? Weiß ich leider nicht, und Amazon verrät es mir auch nicht. Wenn ihr euch – so wie ich – für den Deal interessiert, solltet ihr also besser mit der Bestellung nicht mehr warten. Ein Tipp: Versandkosten spart ihr mit einer Prime-Mitgliedschaft (30 Tage kostenlos testen), alternativ einfach noch weitere Artikel bestellen. Ab 39 Euro verzichtet Amazon dann auf die Versandgebühren.

Nie wieder Batterien – ein Traum wird wahr! (© Amazon)

Das Konzept der Tecknet-Türklingel ist ziemlich spannend. Der Sender, also die eigentliche Türklingel, benötigt nämlich keinerlei Batterien. Stattdessen erzeugt die Klingel selbst Strom, immer dann, wenn diese gedrückt wird. Magie? Nein, pure Physik. Vielleicht habt ihr schon mal vom sogenannten Piezoeffekt gehört? Genau den macht sich die Klingel zunutze, denn jedes Mal wird bei der Einwirkung einer mechanischen Kraft eine elektrische Spannung erzeugt – klingeling!

Der Empfänger mit eingebautem Lautsprecher wird einfach direkt in eine freie Steckdose gesteckt. Die verliert man aber nicht, denn der Empfänger ist gleichzeitig auch ein Steckdosenadapter mit einer maximalen Austauschleistung von 2.200 Watt.

Praktisch – der eingebaute Steckdosenadapter. (© Amazon)

In jedem Fall sollte ich die Klingel hören, denn es stehen fünf Lautstärkestufen mit bis zu 110 Dezibel zur Verfügung. Wählen kann ich dann noch aus 60 verschiedenen Klingeltönen – langweilig wird es also nicht.

Kundenfeedback überzeugt mich

Ob die Tecknet-Klingel also was taugt? Schauen wir mal, was die bisherigen Kundinnen und Kunden zu sagen haben. Die zeigen sich begeistert von der einfachen Montage und der überzeugenden Funktionalität des Produkts. In den Rezensionen fallen Worte wie „gut“, „einwandfrei“ und „super Lösung“. Auch in puncto Verarbeitung gibt es nichts zu meckern – das Gerät gilt als robust und langlebig. Da verwundern mich die positiven 4,6 von maximal 5 Sternen in der Durchschnittsbewertung nicht.

Mein Fazit: Ich denke, ich gebe der Tecknet-Klingel eine Chance. In der Zukunft benötige ich wohl keine Batterien mehr – zumindest nicht an meiner Haustür. Bei dem derzeit günstigen Preis werde ich zuschlagen, ihr auch?