Action-Kracher bei Amazon Prime: Liam Neeson will es nochmal wissen

Mit Absolution ist auf Amazon Prime Video ein neuer Film mit Liam Neeson gestartet, der ihn als alternden Gangster zeigt. In den Streaming-Charts konnte sich der Film direkt den ersten Platz sichern.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Neuer Film mit Liam Neeson erobert Amazon

Trotz seiner 72 Jahre lässt es sich Hollywood-Legende Liam Neeson nicht nehmen, in einem jährlichen Rhythmus Actionfilme der alten Schule zu produzieren. Das neueste Ergebnis heißt Absolution und läuft exklusiv bei Amazon Prime Video (auf Amazon ansehen).

Anzeige

In dem Film wird Liam Neeson als alternder Gangster von seiner Vergangenheit eingeholt. Um seine Familie zu schützen, nimmt es der alte Haudegen mit der kriminellen Unterwelt auf. Ein klassischer Stoff für Fans von Ein Mann sieht rot mit Charles Bronson oder 96 Hours – ebenfalls mit Neeson.

Bei Amazon kommt der Actionfilm richtig gut an. So konnte sich Absolution kurz nach Start bereits die Spitzenpostion in den Streaming-Charts von Prime Video sichern. Und auch in den bundesweiten Charts hat sich der Action-Kracher bereits in die Top 10 vorgekämpft (Quelle: JustWatch).

Anzeige

Amazon-Hit fällt bei Presse und Publikum durch

Bei der Presse kommt der Amazon-Hit dagegen nur durchwachsen an. So bewerten Kritiker den Film zu 55 Prozent positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Der Hollywood Reporter urteilt im Review:

Absolution bleibt fesselnd, auch wenn das Drehbuch von Tony Gayton nicht immer Klischees und Konstruktionen vermeidet, insbesondere im letzten Akt, der sich zu sehr in die Länge zieht. (Quelle: The Hollywood Reporter

Anzeige

Noch harscher fällt aber die Kritik der Zuschauer aus. Prime-Kunden schauen den Actionfilm zwar fleißig, bewerten ihn aber nur zu 32 Prozent positiv. Die meisten User kritisieren dabei das langsame Tempo und die vielen Klischees.

Gelobt wird dagegen die Performance von Neeson, der aus dem faden Drehbuch das Beste macht. Insofern sollten bei Absolution vor allem Fans von Liam Neeson auf Play drücken.