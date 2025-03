Kostenlos online beim ZDF: Dank des Rundfunkbeitrags – ein cooles Filmgeschenk

Einen Streaming-Dienst wie Netflix, Amazon Prime Video oder auch Disney+ braucht ihr nicht, um einen coolen Action-Thriller vom beliebten Filmemacher Guy Ritchie zu sehen. „Cash Truck“ aus dem Jahr 2021 steht nämlich kostenlos in der ZDF-Mediathek zur Verfügung – aber nur noch wenige Tage. Oben gibt es schon mal einen Blick in den Trailer.

Cooler Action-Kracher von Guy Ritchie kostenlos online beim ZDF

Wer bares Geld sparen möchte und dieses Filmgeschenk wahrnehmen will, muss sich sputen. „Cash Truck“ gibt es nur noch bis zum 19. März 2025 gratis in der Mediathek des ZDF (beim ZDF ansehen). Danach fliegt der Actionkracher wieder raus und kann nur noch bei den üblichen Verdächtigen geliehen oder gekauft werden (bei Amazon ansehen).

Doch aufgepasst: Da der US-amerikanische Thriller eine FSK-16-Freigabe hat, kann der Film eigentlich nur zwischen 22 und 6 Uhr gestreamt werden. Wer die Jugendschutzmaßnahme umgehen will, der muss sich beim ZDF kostenfrei registrieren und kann dann derartige Filme und Serien rund um die Uhr ohne jedwede Einschränkung sehen.

Doch auf was lasst ihr euch da überhaupt ein? „Cash Truck“ ist ein actiongeladener Thriller von Regisseur Guy Ritchie, der Jason Statham in der Hauptrolle zeigt. Statham spielt Harlan, einen geheimnisvollen Fahrer bei einem Sicherheitstransport-Unternehmen, der mit seiner militärischen Vergangenheit in eine gefährliche Welt von Verrat und Kriminalität gerät. Als er in immer riskantere Situationen verwickelt wird, muss er seine außergewöhnlichen Kampffähigkeiten einsetzen, um zu überleben und seine eigenen Ziele zu verfolgen.

Erwähnenswert: Der Film hat bereits eine filmische Vorlage und die kommt aus Frankreich – „Cash Truck – Der Tod fährt mit“ feierte bereits 2004 seine Premiere. Im Original heißt die Adaption von Guy Ritchie dann auch ganz anders – „Wrath of Man“. Für den deutschen Markt beließ man es dagegen beim verwechslungsreichen Titel.

Filmkritiker können sich auch irren

Bei den professionellen Kritikern kam die Neuverfilmung nur durchschnittlich an – 68 Prozent bei Rotten Tomatoes sind halt nur knapp an der Enttäuschung vorbei. Doch die eigentlichen Zuschauer sehen dies gänzlich anders. Die sind nämlich zu 90 Prozent vom Ergebnis angetan und pfeifen auf die Meinung der Profis.

Die IMDb-Bewertung von 7,1 erscheint in diesem polarisierenden Bild dann auch wesentlich ausgeglichener. Kurzum: Der Film ist beileibe nicht so schlecht, wie ihn die Kritiker darstellen, aber auch nicht so herausragend, wie ihn die Fans vielleicht sehen.

In jedem Fall aber eine gute Abendunterhaltung, die Dank des Rundfunkbeitrags keine weiteren Kosten nach sich zieht und somit für jeden hierzulande unentgeltlich beim ZDF zur Verfügung steht – aber nur noch bis zum 19. März!

Es gibt noch mehr:

