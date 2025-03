Spider-Man 4: Netflix-Star stellt das Marvel-Universum auf den Kopf

Die aus Stranger Things bekannte Schauspielerin Sadie Sink wird in Spider-Man 4 eine bisher unbekannte Rolle spielen. Marvel-Fans rätseln bereits, ob Wink womöglich die kommende Ära der X-Men einläutet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Netflix-Star Sadie Sink wird zum MCU-Charakter

Die Webseite Deadline vermeldet, dass die Schauspielerin Sadie Sink in Spider-Man 4 neben Tom Holland eine Rolle erhalten hat. Sink kennen Serienfans vor allem als Maxine „Max“ Mayfield aus der beliebten Netflix-Serie Stranger Things. Noch ist nicht klar, welche Figur Sink in dem Marvel-Blockbuster darstellen wird.

Anzeige

Aufgrund ihrer äußeren Erscheinung gehen viele Fans und Webseiten allerdings von einer Handvoll Möglichkeiten aus. Demnach könnte Sink die Mutantin Jean Grey, auch bekannt als Phoenix, verkörpern. Es ist bereits klar, dass die Marvel-Phase nach Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars sich den bekannten X-Men widmen wird. Die Integration von Sink als Jean Grey könnte also womöglich ein weiterer Schritt in diese Richtung sein.

Sadie Sink spielt seit 2017 die Rolle der Max in Stranger Things. (© IMAGO / MediaPunch)

Anzeige

Noch eine MJ? Theorie verwirrt Marvel-Fans

Andere Fans spekulieren indessen darüber, dass Sink auch Spider-Mans Geliebte Mary Jane Watson sein könnte. Nun wundern sich vermutlich viele, denn immerhin gibt es mit Zendaya ja bereits eine Schauspielerin, die MJ im MCU spielt. Marvel hat allerdings schon vor Jahren bestätigt, dass es sich bei der von Zendaya gespielten Figur um Michelle Jones-Watson handelt, also eine extra für das MCU kreierte Interpretation. Gut möglich also, dass Sink in Zukunft das Comic-Original zum Leben erweckt, wie einst Kirsten Dunst in Spider-Man von 2002.

Andere Theorien bringen Sink auch mit anderen bekannten Figuren aus dem Spider-Man-Kosmos in Verbindung. So wird zum Beispiel auch Gwen Stacy in Erwägung gezogen, die später zu Spider-Gwen oder Ghost-Spider wird. Filmfans kennen diese Figur unter anderem aus den animierten Spider-Man-Filmen.

Anzeige

So oder so. Endgültige Gewissheit wird es erst geben, wenn Marvel die Katze offiziell aus dem Sack lässt. Spider-Man 4 wird aller Voraussicht nach Ende Juli 2026 in den Kinos starten.

Noch mehr Marvel gibt es unter anderem bald auf Netflix:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.