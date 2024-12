Nach Robert Downey Jr.: Noch eine Marvel-Legende kehrt für Avengers 5 ins MCU zurück

Das Comeback von Robert Downey Jr. ins MCU wurde von Marvel-Fans frenetisch gefeiert. Nun wurde bestätigt, dass auch Schauspieler Chris Evans für Avengers 5: Doomsday zurückkehren wird.

Avengers 5: Chris Evans kehrt ins MCU zurück

2026 soll mit Avengers 5: Doomsday der nächste große Clash der Marvel-Helden im Kino erscheinen. Dafür hat Disney sogar extra Iron-Man-Darsteller Robert Downey Jr. zurückgeholt, der nun als Bösewicht Doctor Doom die Avengers herausfordert.

Damit aber noch nicht genug, denn auch Schauspieler Chris Evans soll in dem kommenden Blockbuster eine Rolle spielen – das wurde von mehreren Quellen bestätigt, darunter Deadline. Erwartet Fans also ein Comeback von Captain America? Als Human Torch war er ja bereits dieses Jahr in Deadpool & Wolverine zu sehen.

Aktuell ist nicht klar, welche Marvel-Figur Evans darstellen wird. Möglich wäre eine alternative Variante von Captain America. Dazu gehört auch die böse Version Captain Hydra, wie viele Fans in den sozialen Medien vermuten. In einer Parallelwelt ist Steve Rogers nämlich insgeheim ein Doppelagent der Nazis.

Ein handfestes Comeback als Captain America wird es dagegen vermutlich nicht geben, immerhin ist der Schauspieler Anthony Mackie der neue Captain America im Marvel Cinematic Universe. Mackie wird diese Rolle 2025 in dem Film Captain America: Brave New World verkörpern.

2025 zieht Marvel voll durch: Auf diese Filme können sich Comic-Fans freuen

2025 wird generell ein vollgepacktes Jahr für Marvel-Fans. Am 13. Februar erscheint, wie bereits erwähnt, Captain America: Brave New World in den deutschen Kinos, wo Sam Wilson als Captain America unter anderem gegen den Red Hulk kämpft, gespielt von Hollywood-Legende Harrison Ford.

Im Mai 2025 folgt dann Thunderbolts, wo sich eine ganz neue Einheit aus Anti-Helden bildet, um gefährliche Missionen zu erfüllen. Fans können sich auf ein Widersehen mit dem Winter Soldier, der neuen Black Widow, dem U.S. Agent, Taskmaster und Ghost freuen.

Am 24. Juli startet dann The Fantastic Four: First Steps, der die berühmte Superhelden-Gruppe ins MCU einführt. Hier gibt es allerdings noch keinen Trailer. Fans müssen sich also noch ein bisschen gedulden, bis sie Pedro Pascal (The Mandalorian) als Mister Fantastic sehen.

