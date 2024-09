Marvel-Comeback: Erster Trailer begeistert Filmfans mit diversen Bösewichten

Marvel hat endlich den ersten Trailer zu Thunderbolts veröffentlicht. Fans des MCU können sich auf ein Wiedersehen mit diversen Bösewichten freuen. Wir haben euch den besagten Trailer oben eingebunden.

Thunderbolts: Erster Trailer offiziell veröffentlicht

Erst gab es einen Leak und jetzt ist der erste Trailer zum neuen MCU-Film Thunderbolts auch ganz offiziell erschienen. Bei den titelgebenden Thunderbolts handelt es sich um ein Team aus Antihelden, die auf ihre ganz eigene Art und Weise die Probleme der Welt lösen.

Der besondere Clou: In dem neuen Marvel-Film tauchen gleich mehrere Figuren und Schurken auf, die die Fans bereits aus vorherigen Filmen der Reihe kennen. Darunter befinden sich zum Beispiel die Waffenexpertin Taskmaster aus Black Widow, Ghost aus Ant-Man and the Wasp und U.S. Agent aus der Marvel-Serie The Falcon and the Winter Soldier. Und natürlich ist auch der Winter Soldier selbst wieder mit an Bord.

Kein Wunder also, dass der erste Trailer mit 3:24 Minuten recht umfangreich ausgefallen ist – immerhin müssen die ganzen Marvel-Figuren ja Platz finden.

Marvel-Fans lieben den ersten Trailer

Die ersten Fan-Reaktionen auf den Trailer fallen sehr positiv aus. In der Kommentarsektion bei YouTube wird vor allem der geerdete Look ohne kosmische Wesen oder Magie gefeiert. Dafür spricht auch, dass der Trailer bereits nach einer Stunde mehr als 110.000 Likes erhalten hat.

Thunderbolts startet aller Voraussicht nach am 30. April in den deutschen Kinos. Damit erscheint der Marvel-Film nur knapp zwei Monate nach Captain America: Brave New World, der im Februar 2025 an den Start geht.

Wer indessen auf den Release bei Disney+ warten will, der muss ungefähr sechs Monate zusätzlich einplanen. Soviel Zeit lässt sich Disney nämlich für gewöhnlich, um die großen Blockbuster auf der hauseigenen Plattform zu veröffentlichen.

