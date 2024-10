Disney überzeugt: Deadpool & Wolverine wird den Marvel-Fluch brechen

Deadpool & Wolverine ist ein kommerzieller Mega-Hit. Der finanzielle Erfolg reicht Disney aber nicht, die Comic-Verfilmung soll auch bei der nächsten Oscarverleihung berücksichtigt werden.

Disney sieht Deadpool & Wolverine als Oscar-Hit

Mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar hat der Marvel-Blockbuster Deadpool & Wolverine seit seinem Release Ende Juli an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Damit ist der Film aktuell auf dem zweiten Platz der erfolgreichsten Filme des Jahres – noch erfolgreicher ist nur Alles steht Kopf 2.

Anzeige

Disney will aber noch mehr und schlägt den Film laut einem Bericht von Variety auch für so ziemlich jeden Preis vor, der in den kommenden Monaten verliehen wird – darunter die Golden Globes, die Screen Actors Guild Awards, die Critics Choice Awards und sogar die Oscars.

Demnach hat der Konzern Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds bereits für den Golden Globe in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller in einer Komödie / Musical“ vorgeschlagen. Für Wolverine-Darsteller Hugh Jackman geht Disney aber sogar noch einen Schritt weiter. Hier träumt man von dem Oscar für den besten Nebendarsteller (Quelle: Variety).

Anzeige

Wie realistisch diese Erwartungen sind, bleibt abzuwarten. Am 09. Dezember werden zunächst die Nominierungen für die Golden Globes bekanntgegeben. Die eigentliche Verleihung findet dann am 05. Januar statt. Die Oscar-Nominierungen werden indessen am 17. Januar veröffentlicht, während die Verleihung am 02. März abgehalten wird.

Im Kino ist Deadpool & Wolverine der zweiterfolgreichste Film des Jahres. (© Disney)

Das MCU war 27 Mal für den Oscar nominiert

Tatsächlich waren Filme des Marvel Cinematic Universe (kurz MCU) schon mehrfach für den Oscar und auch den Golden Globe nominiert. Für gewöhnlich betrifft das aber immer technische Kategorien, wie zum Beispiel visuelle Effekte oder die beste Musik. Mit einer Ausnahme: Die Schauspielerin Angela Bassett war 2023 als beste Nebendarstellerin für den Film Black Panther: Wakanda Forever nominiert. Der Oscar ging damals aber an Jamie Lee Curtis. Es ist also fast schon ein Fluch, dass MCU-Filme nie einen Preis in den prestigeträchtigen Kategorien gewinnen.

Anzeige

Es scheint zum jetzigen Zeitpunkt eher unrealistisch, dass sich der Oscar-Traum von Disney erfüllen wird. Wobei die eine oder andere Nominierung für Deadpool & Wolverine mit Sicherheit drin ist.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.