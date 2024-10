Jetzt auf Disney+ einschalten: Hochgelobter Animationsfilm verdreht allen den Kopf

Ihr habt ihn im Kino verpasst? Kein Problem, denn Disney+ bringt jetzt einen der erfolgreichsten Kinofilme aus diesem Jahr ins Programm. Und dieser Film lohnt sich.

Alles steht Kopf 2 verdreht auch den deutschen Zuschauern den Kopf

Falls ihr einfach mal etwas Schönes und Heimeliges sehen wollt, müsst ihr jetzt bei Disney+ einschalten: Dort ist nämlich jetzt der hochgelobte Pixar-Film Alles steht Kopf 2 erschienen.

In Deutschland hat der Film direkt die Streaming-Charts gesprengt: Disney+ erobert mit Alles steht Kopf 2 den ersten Platz der meistgeschauten Filme der Woche. Dahinter folgen Die Fabelmanns auf Amazon Prime und Rebel Ridge auf Netflix (Quelle: JustWatch).

Schaut in den Trailer zu Alles steht Kopf 2:

Alles steht Kopf 2: Trailer

Alles steht Kopf 2 erweitert das Konzept des ersten Teils

Falls ihr den Animationsfilm Alles steht Kopf verpasst habt, wird es Zeit, dass ihr ihn schnellstmöglich nachholt (auf Disney+ ansehen). Der Film ist mittlerweile Kult geworden und begeistert vor allen Dingen durch vereinfacht dargestellte wissenschaftliche Konzepte, mit denen die innere Gedankenwelt des kleinen Mädchens Riley dargestellt wird.

In Alles steht Kopf 2 (auf Disney+ ansehen) kommt Riley nun in die Pubertät, was natürlich vor allen Dingen eines bedeutet: viel Gefühlschaos und Drama. Während die personifizierten Gefühle Freude, Angst, Ekel und Wut Zuwachs in Rileys Kopf bekommen, gerät die Welt des Mädchens aus den Fugen. Aber vielleicht gibt es ja doch für alles eine Lösung?

Der Pixar-Film Alles steht Kopf hat auf IMDb eine sagenhafte Wertung von 8,1/10, während der zweite Teil mit seinen 7,7/10 ebenso glänzen kann. Beide Filme lohnen sich – und das nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, die gern Pixar-Filme schauen.

Alles steht Kopf 2 ist ursprünglich am 12. Juni 2024 in die Kinos gekommen.

