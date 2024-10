„Bob's Burgers“ Staffel 14: Alle Folgen im Stream

Lange hat es gedauert, bis die Belchers mit einer neuen Staffel ihren Weg in das deutsche Streamingangebot gefunden haben. Doch ab jetzt sind alle Folgen von „Bob's Burgers“ Staffel 14 im Stream verfügbar. Wo ihr sie sehen könnt und was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Alle Episoden „Bob's Burgers“ Staffel 14 ab jetzt im Stream

Die 14. Staffel des humorvollen Familienwahnsinns der Belchers kommt endlich in das deutsche Streamingangebot. Ab dem 2. Oktober 2024 findet ihr „Bob's Burgers“ Staffel 14 bei Disney+ im Stream.



Wohlgemerkt ein ganzes Jahr nach dem Release der ersten Folge der Season in den USA. Ihr Ende findet die 14. Staffel von „Bob's Burgers“ aber erst im September dieses Jahres, nachdem nur 6 Episoden in 2024 veröffentlicht wurden.

Normalerweise folgt die Animationsserie einem wöchentlichen Turnus, doch nach dem Jahreswechsel, erschienen die letzten Episoden nur sporadisch. So gab es jeweils nur eine Episode im Januar, März, Mai und drei im September 2024. Dass die Staffel vor Beendigung nicht in das Streamingangebot von Disney+ aufgenommen wurde, ist dabei keine große Überraschung – das Warten hat nun aber sein Ende gefunden.

Alle Episoden von „Bob's Burgers“ Season 14 im Überblick

Die 14. Staffel rund um Familie Belcher ist mit 16 Episoden eine der kürzesten der Seriengeschichte. Noch weniger haben nur die erste (13 Folgen) und zweite Staffel (9 Folgen). Normalerweise bewegt sich eine Season der Serie bei rund 22 Folgen.



Die letzte Folge der Staffel erscheint am 22. September 2024, dicht gefolgt von der ersten Episode der 15. Staffel „Bob's Burgers“ am 29. September 2024.

Episode Titel Erstausstrahlung (USA) 1 Der Familien-Showdown 1. Oktober 2023 2 Rudy, der Erstaunliche 8. Oktober 2023 3 Die Junggesellinnenparty 22. Oktober 2023 4 Gene im Land der Träume 29. Oktober 2023 5 Da ist was Mobber-faul 5. November 2023 6 Flucht von welcher Insel? 12. November 2023 7 Der (Waschbär-)König und ich 19. November 2023 8 Wahrsagerei am Kai 26. November 2023 9 Die Zombie-Doku-pokalypse 3. Dezember 2023 10 Stille Nacht, Horrornacht 17. Dezember 2023 11 Mission Impossi-Bob 7. Januar 2024 12 Die Jade-Eskapade 10. März 2024 13 Dups, Schweiß und Tränen 19. Mai 2024 14 The Big Stieblitzki 8. September 2024 15 The Right Tough Stuff 15. September 2024 16 To Catch a Beef 22. September 2024

„Bob's Burgers“ ist nur eine der vielen Serien, die sich nicht nur an Kinder richtet:

