Besser als Die Simpsons: 9 Cartoons für Erwachsene, die ihr kennen solltet

Diese 9 Cartoon-Serien sind besser als Die Simpsons.

Cartoon-Serien sind schon lange nicht mehr nur für Kinder – Die Simpsons beweisen das bereits seit Ende der 1980er. Mittlerweile gibt es allerdings noch mindestens neun andere Adult-Animation-Serien, die der Springfield-Familie Paroli bieten.

Zwar sind die Simpsons auch nach über 30 Staffeln nicht totzukriegen, aber die besten Zeiten von Homer, Marge und Co. liegen schon lange in der Vergangenheit. Dafür haben mittlerweile andere Serien ihren Platz eingenommen und beweisen, dass Cartoons für Erwachsene weiterhin ihren Platz in der Popkultur verdient haben – diese 9 Serien lohnen sich, auch wenn ihr nicht (mehr) die Simpsons schaut.