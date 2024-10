The Penguin: Kommt Batman in der Hit-Serie von HBO vor?

Die neue HBO-Serie The Penguin ist ein voller Erfolg. Trotzdem fragen sich die Fans bereits seit geraumer Zeit, ob Batman einen Auftritt in der Serie hat. Nun äußert sich der ausführende Produzent zu den Spekulationen.

Batman-Regisseur äußert sich zu Spekulationen

Mit The Penguin hat HBO einen weiteren Volltreffer gelandet. Die düstere Serie erhält tolle Kritiken und ist seit Release die Nummer 1 in den deutschen Streaming-Charts (Quelle: JustWatch).

Schon im Vorfeld wurde aber bereits wild darüber spekuliert, ob auch der dunkle Ritter einen Auftritt in der Serie haben wird. Und wenn es sich dabei nur um einen kleinen Gastauftritt handelt – auch Cameo genannt. Immerhin dient The Penguin als Brücke zwischen dem ersten Film von 2022 und dem kommenden zweiten Part von The Batman, der 2026 erscheinen soll.

Nun hat sich Batman-Regisseur Matt Reeves zu den Spekulationen geäußert. Demnach wird Batman nicht in der HBO-Serie zu sehen sein. Besonders interessant: Ursprünglich war ein Auftritt von Schauspieler Robert Pattinson sogar geplant, allerdings fand das Team keine gute Möglichkeit, den dunklen Ritter in die Geschichte von Oswald Cobblepot einzubauen, ohne den Fokus zu sehr auf sich zu ziehen – weshalb die Idee schlussendlich verworfen wurde.

Batman-Serie The Penguin endet im November

Damit ist klar, dass Batman auch in den nächsten 6 Folgen der Serie nicht auftauchen wird. Es sei denn, Matt Reeves hat geflunkert, um die Fans zu überraschen. Endgültige Gewissheit haben wir erst am 10. November, wenn die achte und vorerst letzte Folge von The Penguin auf HBO lief.

Hierzulande könnt ihr die Serie über den Streaming-Anbieter WOW mit deutscher Synchronisation verfolgen. Aktuell sind zwei Episoden erhältlich. Neue Folgen erscheinen jeden Montag in einem wöchentlichen Rhythmus.

