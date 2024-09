„Bob's Burgers“ Staffel 15: Start der neuen Season im Stream

Die Belchers kommen für eine 15. Staffel zurück. Die Tür des kleinen Burger-Ladens öffnet sich also wieder. Wo ihr „Bob's Burgers“ Staffel 15 im Stream sehen könnt und wann die neue Season startet, erfahrt ihr hier.

„Bob's Burgers“ Staffel 15 startet im September

Der amerikanische Start von „Bob's Burgers“ knüpft direkt an das Ende der 14. Staffel an. Episode 1 der neuen Season startet am 29. September 2024 beim US-Sender FOX. Aber wie sieht es hierzulande aus?



Bis „Bob's Burgers“ Staffel 15 im deutschen Streamingangebot landet, wird vermutlich einige Zeit vergehen. Die neuen Episoden werdet ihr dann aber wie gewohnt bei Disney+ im Angebot finden.

Bisher kamen die neuen Staffeln erst nach Beendigung in den USA hier her. Der Start in Deutschland wird sich also vermutlich irgendwo 2025 ansiedeln. Üblicherweise werden die Folgen im wöchentlichen Turnus veröffentlicht – mit kleineren Pausen zwischendurch.

Sollte Staffel 15 also um die 22 Folgen innehaben, wird sich das Finale in den USA im Mai 2025 befinden – inklusive der zwischenzeitlichen Pausen. Am Beispiel der 14. Staffel, sollte zwischen dem Start auf Disney+ und der Ausstrahlung der letzten Episode nur eine kurze Zeit liegen. Die 14. Staffel endete am 22. September – der Start auf Disney+ ist Anfang Oktober angesetzt.



Sollte also alles nach Plan verlaufen, könnte „Bob's Burgers“ Staffel 15 schon Mitte oder Ende Mai 2025 im Stream erscheinen – allerdings ist dies reine Spekulation. Sobald wir mehr wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

Alle Folgen von „Bob's Burgers“ Staffel 15 im Überblick

Stand September 2024 ist noch nicht viel über die neue Staffel von „Bob's Burgers“ bekannt. Nach der recht kurzen 14. Staffel, wird aber mit einer Season in der üblichen Länge von rund 22 Episoden gerechnet.



Auch wird es, laut Schöpfer Loren Bouchard, wieder eine Halloween- und Weihnachts-Episode geben. (Quelle: Entertainment Weekly). Die erste Episode der neuen Staffel hat noch keinen deutschen Titel – im Original heißt sie aber „The Tina Table: The Tables Have Tina-ed“ und erscheint am 29. September 2024.

