Gratis im Stream: ARD schnappt sich brutalen Oscar-Hit

Ein Muss für Filmfans: Den Antikriegsfilm-Klassiker Platoon könnt ihr euch ab sofort kostenlos in der ARD-Mediathek ansehen. Den offiziellen Trailer zum Film seht ihr indessen ganz oben.

Kostenlos in der ARD-Mediathek: Platoon

Schonungslos und brutal: Platoon gehört zu den größten Klassikern der Filmgeschichte. Und dank ARD-Mediathek könnt ihr euch den Film von Regisseur Oliver Stone (Wall Street) ab sofort kostenlos im Stream ansehen.

Da der Film allerdings ab 16 Jahren freigegeben ist, braucht ihr entweder ein kostenloses Konto oder ihr wartet bis 22 Uhr – dann ist Platoon auch ohne Anmeldung abrufbar.



So oder so: Ihr solltet eure Chance nutzen! Platoon gilt nicht ohne Grund als Meisterwerk. Der Film gewann zahlreiche Preise – darunter vier Oscars. Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes verzeichnet das Kriegsdrama von 1986 ein beeindruckendes User-Rating von 93 Prozent Zufriedenheit und das bei über 100.000 abgegebenen Stimmen (Quelle: Rotten Tomatoes).

Platoon zeigt den Schrecken des Vietnamkriegs auf eindrückliche Weise. (© Orion Pictures)

Das müsst ihr über den Antikriegsfilm wissen

Platoon handelt von Chris Taylor, gespielt von Charlie Sheen (Two and Half Men), der 1967 am Vietnamkrieg teilnimmt und dort mit den Abgründen der Menschlichkeit konfrontiert wird. Was er dort sieht und erlebt, wird den jungen Mann für immer verändern.



Damit ist auch schnell der Tenor klar: Platoon ist kein Wohlfühlfilm und verdammt schwere Kost. Der intensive Streifen zählt neben Apocalypse Now und Full Metal Jacket aber zu den besten filmischen Aufarbeitungen dieses Kriegs.



Übrigens: Platoon ist alternativ nur über MagentaTV abrufbar. Wer den Service nicht nutzt, sollte also unbedingt die ARD-Mediathek aufsuchen. Dort steht Platoon noch bis zum 5. Oktober 2024 zur Verfügung.



Apropos ARD-Mediathek – der Streaming-Anbieter hat noch einen weiteren Klassiker im Angebot, den ihr auf keinen Fall verpassen solltet:

