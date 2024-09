Pech für Amazon Prime: Netflix schnappt sich großen Kino-Hit

Der Kino-Hit Ghostbusters: Frozen Empire startet demnächst bei Netflix. Ein Kauf ist also nicht mehr zwangsweise notwendig. Den offiziellen Trailer zum frostigen Film könnt ihr euch oben ansehen.

Ghostbusters: Frozen Empire kommt zu Netflix

Wer Ghostbusters: Frozen Empire Anfang des Jahres im Kino verpasst hat, der kann sich jetzt freuen, denn Streaming-Gigant nimmt den neuesten Ableger der beliebten Geisterjäger-Reihe demnächst ins Programm.



Es gibt zwar noch kein genaues Release-Datum, allerdings wird der Film bereits in der Kategorie „Das Warten lohnt sich“ von Netflix aufgeführt. Ein Release innerhalb der nächsten Wochen, vielleicht sogar pünktlich zu Halloween, scheint daher realistisch.



Insofern sollten sich Netflix-Nutzer einfach in Geduld üben. Alternativ könnt ihr euch den Film natürlich auch schon heute über Amazon Prime Video für 4,99 Euro ausleihen. Das lohnt sich logischerweise nur, wenn ihr sowieso kein Interesse an Netflix habt.

Ghostbusters: Frozen Empire war ein echter Publikumserfolg. (© Columbia Pictures)

Presse und Publikum sind sich uneinig

Ghostbusters: Frozen Empire kam im März 2024 in die weltweiten Kinos. Während der Film von der internationalen Fachpresse recht durchwachsen aufgenommen wurde, entwickelte sich der mittlerweile vierte Film der Reihe zu einem echten Publikumsliebling. So bewerten 83 Prozent aller Zuschauer den Film positiv (Quelle: Rotten Tomatoes).



Frozen Empire wird aller Voraussicht nach auch nicht der letzte Ghostbusters-Film bleiben. Der zuständige Regisseur verriet bereits vor einigen Monaten, dass es bereits mehrere Ideen für mögliche Fortsetzungen geben würde. Besonders die kleinen Marshmallow-Männer hätten es ihm angetan (Quelle: Gamesradar).



Sobald der genaue Netflix-Termin für Ghostbusters: Frozen Empire feststeht, werden wir den Artikel updaten. Übrigens, in den USA ist der Film bereits über Netflix abrufbar.

