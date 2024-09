Nicht bei Disney oder Netflix: WOW schnappt sich besten Film des Jahres

Wie es scheint, kommen die allerbesten und größten Filme stets bei Skys hauseigenem Streaming-Anbieter WOW zum Vorschein. Und nicht auf Netflix, Disney+ oder Amazon Prime.

Dune: Part Two ist jetzt offiziell im Stream verfügbar

Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich ein Streaming-Anbieter den wohl besten Film des Jahres 2024 schnappt. Ein großes Wunder ist es dabei allerdings nicht, dass Dune Part Two nun auf WOW gestreamt werden kann – denn der Sky-Anbieter hatte sich zuvor auch Barbie und Oppenheimer gegriffen.



Seit dem 6. September könnt ihr das Sci-Fi-Fantasy-Meisterwerk kostenlos mit einem Sky- oder WOW-Abonnement streamen. Die anderen großen Streaming-Anbieter gehen dabei leer aus – obwohl ihr den Dune: Part Two für 14,99 Euro auch einfach auf Amazon Prime kaufen könnt.



Seht in den Trailer, falls ihr ihn noch nicht kennt:

Dune: Part Two – Trailer

Dune: Part Two erzählt das Ende des ersten Buchs in einem Sci-Fi-Spektakel

Falls ihr bis jetzt gänzlich dem Dune-Hype entgangen seid, ist natürlich erst einmal eines klar: Ihr solltet vorher den ersten Teil von Dune anschauen. Das mit 6 Oscars ausgezeichnete Meisterwerk könnt ihr gerade für 3,99 Euro auf Amazon Prime leihen.



Darum geht es in Dune Part Two: Regisseur Denis Villeneuve hat das erste Buch der Dune-Reihe in zwei Filme aufgeteilt, um alle Details halbwegs verarbeiten zu können.



In Dune Part Two begleitet ihr den jungen Paul Atreides (Timothée Chalamet) während seiner Zeit bei den Fremen, dem nativen Volk auf Arrakis. Dort lernt er nicht nur eine gänzlich neue Kultur kennen, sondern findet auch Verbündete, die ihm bei seinem Wunsch nach Rache an den Harkonnen – die seine Familie zerstört haben – helfen könnten.



Mit den wahrlich epischen Bildern dominierte Dune Part Two die Kinos monatelang nach Release, doch auch auf dem heimischen Fernseher kann der Film überzeugen. Falls ihr Sci-Fi-Fantasy mögt, solltet ihr euch diese Reihe nicht entgehen lassen – ob nun in Film- oder Buchform.

