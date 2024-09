„The Umbrella Academy“ Staffel 4: Die letzten Folgen im Stream

Besucht die Hargreeves das letzte Mal in „The Umbrella Academy“ Staffel 4. Wo ihr das Finale im Stream sehen könnt und was auf euch wartet, erfahrt ihr hier.

Anzeige

„The Umbrella Academy“ Staffel 4 im Stream auf Netflix

Die dritte Staffel von „The Umbrella Academy“ wirft die Hargreeves in eine neue Realität und lässt unzählige Fragen unbeantwortet. Ein Glück ist die vierte Staffel in trockenen Tüchern und lässt euch somit nicht ganz ratlos zurück. Nach zwei Jahren Wartezeit sind die neuen Episoden endlich auf Netflix zu sehen: „The Umbrella Academy“ Staffel 4 ist ab dem 8. August 2024 zurück. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Der Cast von Staffel 4: Diese Charaktere kommen zurück

Der Cast von „The Umbrella Academy“ bleibt größtenteils unverändert, es wird jedoch ein paar Neuzugänge geben, die in das Leben der Hargreeves geworfen werden:

Elliot Page als Viktor Hargreeves

Tom Hopper als Luther Hargreeves

David Castañeda als Diego Hargreeves

Emmy Raver-Lampman als Allison Hargreeves

Robert Sheehan als Klaus Hargreeves

Aidan Gallagher als Five

Justin H. Min als Ben Hargreeves

Ritu Arya als Lila Pitts

Colm Feore als Reginald Hargreeves

Genesis Rodriguez als Sloane

Nick Offerman als Dr. Gene Thibedeau

Megan Mullally als Dr. Jene Thibedeau

David Cross als Sy Grossman

Anzeige

Die Neuzugänge bestehen aus Nick Offerman und Megan Mullally als das Wissenschaftlerpärchen mit dem fast identischen Namen, sowie David Cross als der Geschäftsmann Sy Grossman.

Anzeige

Alle Episoden der finalen Staffel im Überblick

Mit 6 Folgen ist die vierte und finale Staffel von „The Umbrella Academy“ recht kurz angesetzt – insbesondere da die vorherigen Staffeln jeweils bei 10 Episoden lagen.

Glücklicherweise veröffentlicht Netflix direkt alle Episoden in einem Rutsch, anstatt sich für einen wöchentlichen Turnus zu entscheiden. Hier sind die Folgen, die auf euch in der vierten Season warten:

Episode 1: „The Unbearable Tragedy of Getting What You Want“

Episode 2: „Jean and Gene“

Episode 3: „The Squid and the Girl“

Episode 4: „The Cleanse“

Episode 5: „Six Years, Five Months, and Two Days“

Episode 6: „End of the Beginning“

Wie geht es in „The Umbrella Academy“ Staffel 4 weiter?

Hinweis: Staffel 4 von „The Umbrella Academy“ ist die erste, die kein Comicbuch als Vorlage verwendet. Es kann also momentan nur darüber spekuliert werden, was in den neuen Episoden passiert. Zudem sprechen wir im Folgenden über das Ende der dritten Staffel.

Anzeige

Auf Knopfdruck eine neue Realität ganz nach den eigenen Wünschen: Allison und Reginald sind ihrem Deal nachgegangen und haben beide bekommen, was sie wollten. Allison ist mit ihrer Tochter und Ehemann aus den 1960ern vereint und Reginald ist mit seiner Frau im Besitz der gesamten Stadt.

Doch auch wenn diese neue Realität positive Aspekte für Allison und Reginald eingebracht hat, hat die Nummer 3 der Hargreeves-Kinder nicht unbedingt an ihre Geschwister gedacht.

Auch Klaus hatte es nicht immer einfach. In dem Comic begleitet ihr ihn bei seinen Abenteuern in Hollywood:

Tales from the Umbrella Academy: You Look Like Death Volume 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.09.2024 14:10 Uhr

Diese landen zwar von allen Verletzungen geheilt in dem neuen Universum, allerdings auch ohne ihre Kräfte. Ein Schicksal, welches nicht selten diverse Superhelden ereilt. Was passiert also nun? Die Welt geht mal wieder unter und das in den nächsten 24 Stunden.

Der Verlust der Superkräfte wird sich höchst unwahrscheinlich über alle Episoden von „The Umbrella Academy“ Staffel 4 ziehen. Die ersten Episoden werden sich aber vermutlich darum drehen, wie die Adoptivgeschwister ohne ihre Kräfte auskommen.

Der Deal zwischen Allison und Reginald könnte einen Keil zwischen die Geschwister treiben. Gepaart mit ihren immer stärker werdenden destruktiven Tendenzen in der dritten Staffel, ist es keine Sache der Unmöglichkeit, dass sich Allison zum Antagonisten der Staffel verwandelt.

Anzeige

Aber es wäre nicht „The Umbrella Academy“ wenn die Hargreeves am Ende nicht zusammenkommen, um die Welt zu retten.

Ob Netflix, WOW, Disney+ oder Prime Video: Streaminganbieter gibt es viele, doch welcher passt zu euch?

Quiz: Welcher Streaming-Anbieter passt zu dir?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.