Muss das sein? Netflix bringt kontroverse Filmreihe zurück

Die Twilight-Reihe hat einen durchwachsenen Ruf bei Filmfans. Nun will Netflix die Vampir-Saga als Animationsserie neu auflegen. Die Reaktionen auf diese Ankündigung sind gemischt.

12 Jahre später: Netflix produziert Twilight-Serie

Ob man die Bücher und Filme nun mag oder nicht: Die Twilight-Reihe war ein wahnsinniger Erfolg. Die fünf Filme spielten über 3,3 Milliarden US-Dollar ein. Jetzt will auch Streaming-Anbieter Netflix ein Stück vom kommerziellen Kuchen und kündigt kurzerhand eine neue Serie an:

Wobei „neu“ es nur bedingt trifft, denn bei Midnight Sun – in Deutschland als Biss zur Mitternachtssonne bekannt – handelt es sich nicht um eine Fortsetzung. Stattdessen wird dieselbe Geschichte wie auch schon bei Twilight erzählt – nur diesmal aus der Perspektive von Vampir Edward.



Eine Überraschung gibt es dann aber doch und zwar wird Midnight Sun keine Realserie, sondern eine Animationsserie. Vermutlich in einem ähnlichen Stil wie die kommende Tomb-Raider-Serie oder ganz neu Terminator Zero.

Anzeige

So reagiert das Internet aufs Twilight-Comeback

Die Reaktionen auf X (ehemals Twitter) sind bunt gemischt. Manche User sagen bereits die Absetzung voraus, andere stören sich an der Idee einer Animationsserie und wieder andere posten einfach nur diverse Twilight-Memes.



Es gibt aber auch Fans, die sich unironisch auf die Serie freuen. Schließlich ist der letzte Film inzwischen schon 12 Jahre alt und für nicht wenige User war Twilight auch ein wichtiger Teil ihrer Kindheit. Hier kommt spielt also viel Nostalgie mit und das ist vermutlich auch der Grund, warum Netflix die Marke wiederbelebt.

Anzeige

Übrigens ist das nicht die einzige Serie, die zu Twilight erscheinen soll. Schon 2023 haben wir über ein mögliches Comeback berichtet. Seitdem hat man von dem Projekt allerdings nicht mehr viel gehört.



Apropos Hören, es bleibt fraglich, ob die Schauspieler Kristen Stewart und Robert Pattinson als Synchronsprecher für ihre animierten Ichs einspringen. Wir halten euch aber wie immer auf dem Laufenden.



Für noch mehr Infos zur Twilight-Serie geht es hier lang:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.