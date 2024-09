„Twilight“-Serie: Alles, was ihr über die neue Show wissen müsst

Seit einigen Jahren wird über ein Vampir-Revival gemunkelt. Jetzt ist es offiziell und die „Twilight“-Serie wird kommen. Wir verraten euch, was über die Show rund um Bella und Edward bekannt ist, wann die Serie startet und wo ihr sie im Stream sehen könnt.

„Twilight“-Serie wird ein animiertes Remake

Mit neuem Material wird euch die „Twilight“-Serie aus dem Hause Lionsgate nicht begrüßen. Auch wird es kein Wiedersehen mit Robert Pattinson, Kristen Stewart oder Taylor Lautner geben – denn es handelt sich bei dem Remake um eine Animationsserie.



Die Serie soll sich auch stärker an den Büchern orientieren, als es die Filme getan haben. Aus der Perspektive von Bella wird die Serie vermutlich aber nicht auf euren Bildschirmen landen. Stattdessen soll „Midgnight Sun“ als Vorlage sein dienen.

Der Roman, welcher lange Zeit nur ein Mythos unter Fans war, ist 2020 erschienen. Erzählt wird hierbei die Geschichte des ersten Bandes aus der Sicht von Edward Cullen. „Midnight Sun“ (zu Deutsch: „Biss zur Mitternachtssonne“) lieferte Jahrzehnte später reichlich neue Details und füllte Lücken, die das erste „Twilight“-Buch zurückgelassen hat. Mit dem Serienformat könnte, durch mehr vorhandene Zeit, die Geschichte des ersten Bandes gründlicher erzählt werden, als es der Film hätte können tun.

Wann startet die Serie?

Genaues übern den Starttermin der „Twilight“-Serie ist noch nicht bekannt. Bisher hält sich Lionsgate recht bedeckt, was die Details der neuen Show angeht. Was jedoch bekannt ist, ist, dass die Serie bereits seit 2022 in der Produktion steckt.



Stephanie Meyer, Autorin der „Twilight“-Saga, arbeitet als ausführende Produzentin mit an der Serie. An ihrer Seite steht Sinead Daly („Raised by Wolves“), die auch verantwortlich für das Drehbuch sein wird. Sobald wir mehr über den Start der „Twilight“-Serie wissen, erfahrt ihr davon hier auf GIGA.

Hier könnt ihr die „Twilight“-Serie im Stream sehen

Ein Streaminganbieter hat sich die Rechte für das Remake gesichert und die erste Staffel bestellt. Alle Folgen der „Twilight“-Serie werdet ihr demnach auf Netflix finden.



Alle bisherigen Filme über Edward und Bellas Liebesgeschichte findet ihr stand September 2024 allerdings nicht mehr auf der Streamingplattform. Ob die Filme ein Comeback auf Netflix haben werden, ist nicht bekannt. Allerdings sind diese schon öfters aus dem Sortiment genommen worden, nur um dann eine kurze Zeit später wieder dort aufzutauchen.

Nicht nur um „Twilight“ ranken sich viele Theorien und Mythen:

