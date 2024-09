Klatsche für Amazon: Netflix-Serie übertrifft „Der Herr der Ringe“

Das dürfte Amazon gar nicht gefallen: In den deutschen Streaming-Charts wurde die Mega-Produktion Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht von einer Animationsserie überholt: Terminator Zero.

Terminator Zero ist die beliebteste Serie

Netflix hat gut lachen: Die Animationsserie Terminator Zero erhält nicht nur tolle Kritiken, sondern überflügelt auch Amazons Mega-Projekt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. In den deutschen Streaming-Charts ist derzeit keine Serie so gefragt bei den Zuschauern wie das neueste Terminator-Spin-Off (Quelle: JustWatch).

Das ist insofern bitter für Amazon, weil die Prime-Serie den Status hat, die teuerste Produktion der Welt zu sein. Das geschätzte Budget der Serie beläuft sich auf mehr als eine Milliarde US-Dollar – das umfasst zwar mehrere Staffeln und die Rechte an dem Werk, aber dennoch. Die Produktion von Terminator Zero dürfte im direkten Vergleich um ein Vielfaches billiger gewesen sein.



Auf lange Sicht gesehen, hat aber wohl Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die Nase vorn. Schließlich erscheint die Serie in einem wöchentlichen Rhythmus. Während Terminator Zero bereits vollständig abrufbar ist. Auf diese Weise wird die Serie auf Amazon Prime Video auch noch bis zum Staffel-Finale am 03. Oktober 2024 ein Gesprächsthema bleiben.



Hier könnt ihr euch den Trailer zu Terminator Zero ansehen:

Der Herr der Ringe vs. Terminator

Trotzdem dürfte Amazon nicht 100 Prozent zufrieden mit dem teuren Projekt sein. Die User-Wertungen sind mit 59 Prozent Zustimmung eher durchwachsen (Quelle: Rotten Tomatoes). Zum Vergleich: Terminator Zero erfreut derzeit 79 Prozent aller Zuschauer (Quelle: Rotten Tomatoes).



Interessant ist der Vergleich der beiden Serien auch deshalb, weil beide Marken sich über Jahrzehnte eine treue Fangemeinde aufgebaut haben und die ersten Filme, also sowohl Terminator 1 und 2, als auch die ersten drei „Der Herr der Ringe“-Filme von der Allgemeinheit als Meisterwerk angesehen werden.



Ironischerweise erscheint diesen Dezember auch ein Animationsfilm zu Der Herr der Ringe im Kino. Vielleicht gewinnt dieser ja die Gunst der Zuschauer?

