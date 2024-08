Der Herr der Ringe ist zurück: Erster Trailer zeigt neuen Kinofilm

Der erste Trailer zum kommenden Fantasy-Epos Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim ist da und sorgt für unterschiedliche Reaktionen. Den besagten Trailer könnt ihr euch oben ansehen.

So sieht Der Herr der Ringe als Anime aus

Für Fantasy-Fans geht es dieses Jahr richtig rund: Erst erscheint Ende August die zweite Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht auf Amazon Prime Video und im Dezember startet dann der Film Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim in den Kinos weltweit – deutscher Release ist der 12. Dezember.



Um auf den kommenden Kinofilm vorzubereiten, hat Publisher Warner Bros. Pictures jetzt einen ersten Trailer veröffentlicht, der den Animationsfilm in voller Pracht zeigt. Macht euch am besten selbst ein Bild! Wir haben euch den Trailer ganz oben eingebettet.



Bei den Fans kommen die ersten Bewegtbilder von Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim ganz unterschiedlich an. Manche User auf X (ehemals Twitter) tun sich mit der Optik schwer, immerhin ist das der erste Anime im beliebten „Der Herr der Ringe“-Universum. Und nein, der Zeichentrickfilm von 1978 zählt nicht wirklich.



Andere mögen den neuen Ansatz indessen sehr und freuen sich einfach nur darauf, endlich wieder einen „Der Herr der Ringe“-Film auf der großen Leinwand erleben zu können. Schließlich ist der Release von Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere auch schon wieder 10 Jahre her. Hey, selbst Tesla-Boss Elon Musk freut sich auf den neuen Fantasy-Film (Quelle: Elon Musk auf X).

So habt ihr die Welt von Der Herr der Ringe noch nie gesehen. (© Warner Bros. Pictures)

Das müsst ihr über den neuen Film wissen

Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim spielt einige Jahrhunderte vor der Original-Trilogie von Regisseur Peter Jackson und fungiert somit als Prequel. Es ist also strenggenommen nicht notwendig, die bisherigen Filme gesehen zu haben.



Ihr könnt also auch als komplette Fantasy-Neulinge in den kommenden Film gehen und Spaß haben. Dann verpasst ihr aber ohne Frage eine der besten, manche sagen sogar die beste Trilogie der Filmgeschichte.



Habt ihr das schon gewusst?

