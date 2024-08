Schockierende Rückkehr: Kult-Horrorfilm feiert überraschendes Comeback

Damit hat wohl kaum jemand gerechnet: Der Horrorfilm Anaconda von 1997 bekommt eine Neuauflage spendiert.

Kult-Horrorfilm Anaconda kehrt erneut zurück

Horrorfans haben Grund zur Freude, denn Hollywood holt eine weitere Horror-Reihe aus der Versenkung. Die Rede ist von Anaconda. Die gefräßige Riesenschlange soll in absehbarer Zeit einen weiteren Ableger erhalten.



Schon jetzt gibt es erste Detail zum neuen Anaconda-Film. Demnach sind die Schauspieler Jack Black und Paul Rudd im Gespräch. Zusagen wurden aber wohl noch nicht getätigt. Außerdem gibt es erste Details zum Plot:

Einigen Quellen zufolge geht es in der neuen Geschichte um eine Gruppe von Freunden in der Midlife-Crisis, die ihren Lieblingsfilm Anaconda neu verfilmen wollen. Sie machen sich auf den Weg in den Regenwald, wo sie gegen Naturkatastrophen, Riesenschlangen und gewalttätige Kriminelle um ihr Leben kämpfen müssen.

Anzeige

Der neue Film scheint also ziemlich Meta zu werden. Die mögliche Beteiligung von Black und Rudd lässt auch auf einen starken Comedy-Einschlag schließen. Einen bierernsten Horror- bzw. Splatterfilm brauchen Fans daher also nicht erwarten. Dazu passt auch, dass Tom Gormican die Regie übernehmen wird, der zuletzt für die Action-Komödie Massive Talent mit Nicolas Cage gefeiert wurde (Quelle: The Hollywood Reporter).

Anzeige

1997 sah die titelgebende Anaconda eher dürftig aus. (© Columbia Pictures)

Die Anaconda-Filme in der Übersicht

Die Anaconda-Reihe hat es zwar nie in den Horror-Olymp geschafft, ist aber durchaus beliebt. So erschienen seit 1997 insgesamt sechs Filme rund um die Riesenschlange. Namentlich genannt:

Anaconda (1997)

Anacondas: Die Jagd nach der Blut-Orchidee (2004)

Anaconda: Offspring (2008)

Anaconda: Trail of Blood (2011)

Lake Placid vs. Anaconda (2015)

Anzeige

Darüber hinaus erschien 2024 ein chinesisches Remake, das einfach nur Anaconda heißt und bisher noch nicht im Westen veröffentlicht wurde. Den Trailer zum Remake könnt ihr euch hier ansehen:

Anaconda (2024) | Trailer

Bei der Allgemeinheit kommt die chinesische Version allerdings nicht besonders gut an. Auf IMDb wird das Remake mit 4,8 von 10 möglichen Punkten abgestraft.



Was allerdings nur knapp unter dem Original liegt, denn der Schlangenfilm mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle hat bei über 113.000 Bewertungen auch nur einen bescheidenen Score von 4,9 von 10 möglichen Punkten. Ist also eher was für Liebhaber (Quelle: IMDb).

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.