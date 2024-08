Kolossaler Flop: Horrorfilm-Remake wird gnadenlos zerrissen

Es war abzusehen, aber jetzt haben Horrorfans Gewissheit: Das Remake zum Kult-Horrorfilm The Crow ist eine ziemliche Gurke. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch oben ansehen.

Update: Bei den Usern kommt The Crow überraschend gut an. So hält das Remake derzeit einen positiven Score von 65 Prozent. Der Kritiker-Score ist indessen noch weiter gesunken (Quelle: Rotten Tomatoes).

Ursprüngliche Meldung vom 23. August 2024:

The Crow: Kritiker vernichten das Remake

Schon im Vorfeld wurde das Remake zu The Crow sehr kritisch beäugt. Immerhin gilt das Original von 1994 als unantastbarer Kultfilm. Nun gibt es die ersten Pressestimmen und diesen fallen überwiegend vernichtend aus.



Lediglich 22 Prozent aller Kritiker sind mit der Neuauflage zufrieden – ein desaströser Wert (Quelle: Rotten Tomatoes). Zum Vergleich: Der Original-Film kommt auf einen Kritiker-Score von 86 Prozent (Quelle: Rotten Tomatoes). Zwischen den beiden Horrorfilmen liegen also offenbar Welten.



Einen User-Score gibt es indessen noch nicht. Allerdings häufen sich auf Plattformen wie Letterboxd bereits die 1-Stern-Wertungen.



Es bleibt abzuwarten, ob der 50 Millionen US-Dollar teure Film zumindest an den Kinokassen überzeugen kann. Die Prognosen sehen allerdings nicht besondere rosig aus. Für Publisher Lionsgate könnte es nach Borderlands sogar der nächste große Flop werden (Quelle: Variety). Für ein endgültiges Urteil müssen wir das kommende Wochenende abwarten.



The Crow (2024) läuft jedenfalls ab sofort in den deutschen Kinos. Den Original-Film könnt ihr euch bei Interesse über Amazon Prime Video ausleihen:

Horrorfans haben trotzdem Grund zur Freude

Auch wenn das Remake zum Horrorfilm The Crow offenbar eine Gurke ist, für Horrorfans ist das diesjährige Kinojahr dennoch ein voller Erfolg. Gleich mehrere Filme kämpfen in diesem Jahr um die Auszeichnung „Bester Horrorfilm 2024“. Darunter Longlegs, Oddity oder auch Cuckoo.



Und dann ist ja auch noch vor Kurzem Alien-Romulus in den deutschen Kinos gestartet. Der siebte Teil der beliebten Alien-Reihe wird ebenfalls von Kritikern und Fans gefeiert. Es gibt für Horror-Enthusiasten also genügend Alternativen.

